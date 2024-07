A legjobb női dartsos ezúttal sem indul a PDC világbajnokságán

A női mezőnyből magasan kiemelkedő Greaves tavaly is indulhatott volna a londoni Alexandra Palace-ban, de a PDC szabályai szerint mindenkinek választania kell: aki a december eleji WDF-világbajnokságon részt vesz, a PDC-vb-n nem lehet ott. Greaves egy éve is a Lakeside mellett döntött, mert ott külön versenyeznek a nők, és egymás után másodszor meg is nyerte a tornát.

„A férfiak és a nők dartsversenyeit külön kell választani. Kizárt, hogy valaha is megnyerné egy nő a PDC világbajnokságát. Aki hisz ebben, az ostoba – idézte a BBC Greavest. – Nem hiszem, hogy egy női dartsos valaha is elég jó lehet ahhoz, hogy Luke Littlert, Michael van Gerwent vagy Luke Humphriest legyőzze.”

Greaves a Matchplay megnyerésével jogot szerzett arra, hogy a PDC őszi Grand Slam of Darts versenyén induljon, és mivel ott nincs kizáró ok, pódiumra is áll majd, de nem gondolja, hogy lesz esélye.

„Mehetek a Grand Slamra, de nem várom tűkön ülve, mert tudom, hogy férfiakkal kell játszanom. Nincs sok az esélyem, ez a realitás” – mondta Greaves, aki a vasárnapi döntőben 6–3-ra győzte le Fallon Sherrockot. Legyőzöttje viszont szívesen áll ki a férfiak ellen, a 2020-as PDC-vb-n két fordulót is sikerrel vett, nőként azelőtt és azóta sem volt képes erre senki.