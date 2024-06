Városi sportágak olimpiai selejtezője: Kempf és Tusnády is kihozná magából a maximumot a hazai közönség előtt

A négy sportágat – az előbbi kettő mellett a gördeszkát és a breaktáncot – felvonultató sorozat első megméretésére öt hete, Sanghajban került sor.

Itt Kempf a 21. lett úgy, hogy az első menetében kétszer is elesett, az első után kerékpárt is kellett cserélnie. Amint az MTI megkeresésére elmondta: sokat volt külföldi edzőtáborban, hogy be tudja gyakorolni három „húzótrükkjét”, amiket versenyen korábban még nem csinált meg. A gyakorlás jól sikerült, a verseny első körében azonban „egy technikai hiba belecsúszott az egészbe”.

„Utána magam miatt megpróbáltam bizonyítani, hogy a második körömet meg tudom csinálni olyanra, amilyenre szeretném, az egészen jól sikerült. Volt tehát negatívum is, de összességében pozitívumként fogom fel ezt az egészet” – értékelt Kempf, aki szerint két szintet lépett előre azzal, hogy meg tudta csinálni ezeket a trükköket élesben is. – „Lehetett volna jobb az eredmény, de nem bánkódom. Elégedett vagyok magammal, hiszen mindent beletettem, amit tudtam.”

A budapesti viadalra előre tekintve azt mondta: nehéz reális eredményt meghatározni, mivel „nagyon egyedi lesz a pálya, amilyet még soha nem láttunk sehol”, nem lesz megfelelő pályaelem a legtöbb trükkhöz, amit gyakoroltak a versenyzők. Így amennyiben kihozza magából a maximumot, az elért helyezéstől függetlenül nem lesz csalódott.

A sanghaji és a budapesti fordulóból helyezésének átlaga rangsorol majd a kvótaszerzés szempontjából.

„Matematikai esély még van, de nagyon nehéz lenne megszerezni” – hangsúlyozta.

Kempf 2013-ban világbajnok volt, majd néhány évre felhagyott a versenyzéssel, és akkor vetette bele magát ismét az edzésekbe, amikor kiderült, hogy a park versenyszám bekerült az olimpia programjába – a debütálás három éve, Tokióban volt. Úgy látja, manapság nagyon más, sokkal erősebb a mezőny, profibb lett a szemlélet és a versenyzők felkészülése, a körülöttük lévő edzők, segítők is annak hatására, hogy ötkarikás sportág lett.

Tusnády Nimród szerint erős és kiegyenlített a sportmászók mezőnye, egy apró hiba is nagy különbséget jelent helyezésekben. Sanghajban „sok mindenkinek megremegett a keze”, 44. helyen zárt, ám rajta kívül is többen – köztük korábbi világkupagyőztesek is – alulteljesítettek, mint arra előzetesen számított.

„Nekem is rosszul sikerült, nem tudtam kimászni magamból azt, amit szerettem volna, messze voltam tőle” - ismerte el.

Mivel ekkora közönség előtt még nem versenyzett Magyarországon, nem tudja megjósolni, milyen hatással lesz rá a hazai publikum, viszont igyekszik pozitívumként felfogni. Eleve úgy érezte, hogy jelenleg még nincs a kvótaszerzés szintjén, a nem túl jól sikerült sanghaji megméretéssel pedig az eredetileg alacsonynak tűnő esélyei is elúsztak.

„Budapesten tényleg csak élveznem kell, hogy részt vehetek egy ekkora eseményen és kimászni magamból a maximumot.”

Az ügyességi (boulder) szakágban öt percük lesz a versenyzőknek tanulmányozni a megmászandó falat, a nehézségiben pedig hat perc alatt közösen nézik meg az utakat, itt át tudják beszélni a lehetőségeket. Amint kitért rá, a sportági közegre amúgy is jellemző, hogy nagyon összetartó: amellett, hogy mindenki küzd a saját céljáért – ez esetben jelenleg a középdöntő eléréséért, vagyis a legjobb húszba kerülésért –, ugyanúgy tudnak örülni a másik sikerének. Bevallása szerint számára már az első állomás is jó volt arra, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön a nemzetközi elithez.

A selejtezős sorozatból sportmászásban tíz női és tíz férfi versenyző, míg a BMX freestyle park számaiban hat-hat sportoló szerezhet indulási jogot a párizsi olimpiára.

Tusnády csütörtökön, Kempf pedig pénteken kezdi meg a szereplést a budapesti Ludovika Campuson, amely a sorozat második, egyben utolsó állomása.