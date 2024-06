Thomas Bach-exkluzív: „Gratulálok Budapestnek, nagyon elégedettek voltunk!”

Csisztu Zsuzsa a Budapesten rendezett OQS-ről, vagyis az Olimpiai Kvalifikációs Sorozatról kérdezte a NOB elnökét, kiemelve, hogy több mint 60 ezer látogató figyelte négy nap alatt a Ludovika Campuson az eseményeket. Kiemelte, hogy bár ingyenes volt a rendezvény, a vasárnapi több mint 23 000 látogató nyilvánvalóvá teszi, valós az érdeklődés a városi sportok iránt a helyi nézők részéről. Kérdésében kitér arra is, mi a NOB terve ezekkel a városi sportokkal, bevonhatóak lesznek-e az ezeket a sportokat követő rajongók a televíziós nézőközönség növelésébe, vagy inkább a közösségi médián belüli követői bázis növelésében lehet szerepük.

„Először is gratulálok Budapestnek és Magyarországnak ehhez a nagyszerű sikerhez, valóban nagyon boldogok vagyunk mi is. Örülünk az elért eredményeknek, de nemcsak a nézők számával vagyunk elégedettek, hanem azzal a légkörrel is, amit a szervezők az események körül teremtettek – válaszolta Thomas Bach, a NOB elnöke Csisztu Zsuzsának. – Ezt a sikert nemcsak Budapesten és Magyarországon értük el, hanem a közösségi média adataiból is kitűnik, hogy az esemény valóban nagyon jó fogadtatásra talált a digitális közösségben is. Az Egyesült Államokból és Japánból nagyon kiemelkedőek a visszajelzések, ezen a sikeren felbuzdulva a párizsi olimpia után át is kell gondolnunk a jövőbeni formátumát ennek az olimpiai kvalifikációs sorozatnak Los Angelesre. De jelenleg még három prioritásunk van, és ez a három Párizs, Párizs és Párizs. Azt követően lesz hely és mód arra, hogy visszatérjünk Budapest és Magyarország kiemelkedő sikereihez.”

Shane McInnes ausztrál újságíró a Szajna kérdését hozta szóba. Egy interjúra hivatkozott, amelyben a szervezők képviselője abban reménykedett, hogy nem kell a triatlont duatlonná redukálni, de nem tudják teljesen kizárni ennek a lehetőségét.

„Csak azt tudom mondani, amiről engem is tájékoztattak a szervezők a múlt hétvégén tett látogatásomkor. Mindenki, aki részt vett a Szajna tisztításának folyamatában, magabiztos volt a tekintetben, hogy mindez működni fog, meghozza a szükséges változást. Annak is örültek, hogy jó volt az időjárás a hétvégén, mert az esőzések megnehezítik a munkájukat. A vízszint csökkenhet, így a tisztítási eljárások teljes mértékben ki tudták fejteni a hatásukat. Szóval nagyon magabiztosak” – szögezte le Bach.

Marcus García a Katalán Rádiótól a biztonság felől érdeklődött.

„Az emberek biztonsága mindig az első számú prioritás – mondta határozottan a NOB elnöke. – Sajnos olyan világban élünk, amelyben minden fontos eseménynél figyelembe kell venni a közbiztonságot. Régóta, az 1972-es müncheni olimpia óta így teszünk az ötkarikás játékok esetében is. Ezért nagyon szorosan együtt dolgozunk a helyi hatóságokkal, mivel a biztonsági ügyekben száz százalékig a rendező nemzet kormányzati szervei felelősek. A NOB nincs olyan helyzetben, hogy a szükséges biztonsági intézkedéseket meghozhassa, ellentétben a szervező állammal. Franciaországban mindent megtesznek az ügy érdekében, szorosan együttműködnek nemzetközi partnerekkel és több ország információszerzésével is. Átadják egymásnak a tudásukat, és emberi erőforrást is biztosítanak egymásnak a játékok előtt. Látható a magas szintű elköteleződés. Világszerte százmilliók, sőt, talán milliárdok is alig várják ezt a népeket egyesítő rendezvényt. Elárulhatom, több ország politikai vezetőjével is beszéltem, akik szintén arra számítanak, hogy az olimpia a remény, az optimizmus és az egység üzenetét fogja közvetíteni. Teljes mértékben megbízom a francia hatóságokban és a nemzetközi partnereikben a 2024-es párizsi ötkarikás játékok biztonsági kérdéseiben.”

Csisztu Zsuzsa újabb kérdésében felelevenítette a Sportrádióban készült Bach-interjút, amelyben szóba került az 1980-as, majd 1984-es olimpia bojkottja (előbbiről Bach, utóbbiról Csisztu maradt le a politikusok döntése miatt). Csisztu rátért arra, hogy ezúttal orosz és fehérorosz sportolók, akik soha nem támogatták az agressziót, lehetőséget kapnak a NOB-tól, hogy indulhassanak semleges színekben az olimpián. A legutóbbi adatok alapján 25 sportoló kap ilyen kedvezményt – elégedett-e a sportvezető ezzel a számmal?

„Ez a személyes élmény, hogy politikai bojkott miatt maradt el olimpiai részvételem, a valódi oka annak, amiért én ma itt ülök – fogalmazott Thomas Bach. – Ennek óriási hatása volt mindig is a gondolkodásomra és a tetteimre, mert mindig is azt vallottam, hogy egy sportolót nem lehet megbüntetni azért, amit az országa kormánya tesz, ha mindezt ő nem támogatja. Sőt, azért sem lehet őket megbüntetni, amit a nemzeti olimpiai bizottságuk tesz, ha ők nem támogatói mindennek. Éppen ezért követtük ezt a megoldást a semleges sportolók érdekében az első ilyen alkalommal. Voltak másféle megoldások az én elnökségemet megelőzően is, sőt, az én elnökségem alatt is voltak ilyen megoldások Rióban, sőt Szocsiban, 2014-ben, Indiával, míg 2016-ban Kuvaittal, aranyérmet szerezve semleges színekben. Ezt kellett választanunk Oroszországgal is különféle okokból. Korábban a doppingolás miatt, illetve a doppinggal való manipuláció miatt, most pedig az Orosz Olimpiai Bizottság részvétele miatt, hiszen az Ukrajna területére történő behatolás részesei. Ez a részvétel megkéri az árát, és a kritériumokat ehhez igazítottuk, mindenki tudja ezeket, és van egy felülvizsgálati panelünk, melynek tagjai egyenként nézik meg a részvételi jogosultságot. Ők már a múlt héten közzé is tették az első neveket, és úgy gondolom, még nőnek a számok a hétvégén, hiszen a kvalifikáció 90 százaléka lezárul, szóval a közelgő napokban felgyorsul ez a folyamat.”