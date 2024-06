Nem lesz magyar súlyemelő a párizsi olimpián

Korábban már lapunk is beszámolt róla, hogy aligha lesz magyar súlyemelő a nyári ötkarikás játékokon, és ez most biztossá is vált.

A kvalifikációs folyamat lezárultával elkészült és a különböző megkötéseket figyelembe vevő lajstromban a tíz – öt női és öt férfi – súlycsoport összesen 120 emelője mellett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) menekültcsapatának két versenyzője szerepel. A kategóriák mindegyikében alapvetően a tíz legeredményesebb szerzett kvótát, a két érintett magyar közül a békéscsabai Mitykó Veronika a plusz 81 kilósok között a két, összevont felső kategória teljes rangsorában – végül a 20., az ólomsúlyú férfiaknál (plusz 102 kg) pedig a szegedi Nagy Péter a 23. lett az összetettben elért legjobb versenyeredménye alapján.

Mivel Magyarországnak nem járt szabadkártya, és az egyéb választhatósági szempontok szerint sem esett külön kedvező elbírálás alá, egyikőjük sem indulhat a francia fővárosban. Ez azt is jelenti, hogy – leszámítva az 1984-es, bojkottált Los Angeles-i olimpiát – 1956 után rendeznek újra ötkarikás játékokat magyar súlyemelő nélkül. A legutóbbi három olimpián – a 2012-es londonin, a 2016-os rióin és a 2021-es tokióin – egyedül Nagy Péter képviselte a magyar súlyemelést.