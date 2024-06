Facebook: tortával ünnepeltük, hogy több mint 700 ezren követnek minket

Ekkor még próbálkozott a magyar iWiW, de már a haláltusáját vívta, Mark Zuckerberg felülete azonban megállíthatatlanul tört előre. Nem tudtuk, mi lesz a kifutása, csak azt, hogy nem lehet belőle kimaradni. Pontosabban lemaradni… Aztán nemhogy nem maradtunk le, egyre többen lettünk. Ehhez kellett a tanulási folyamat, hogy ne csak egy második híroldalnak, egy NSO 2-nek tekintsük a felületet – amellett, hogy a legfontosabb információink a Facebookon is megtalálhatóak. Ma már több mint 700 ezren követik az oldalunkat, heti szinten több millió embert érünk el posztjainkkal még „nyugalmi” időszakban is. Most az Eb alatt nem ilyet élünk, ám szerkesztőségünk munkatársai azért egy közös ünneplésre, tortázásra megálltak. De csak egy pillanatra.

Balról jobbra: Bardóczy Gábor ügyvezető igazgató, Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, Kőfalvi Dániel közösségi média vezető és Somlóvári Dávid, a Nemzeti Sport Online vezetője a tortával