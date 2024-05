Bacskai Balázs hivatásosként is Európa-bajnok lehet

Mindmáig Bacskai Balázs (17–0) nyert legutóbb a magyar férfiak közül amatőr Európa-bajnoki címet – nem tegnap volt, még 2010-ben Moszkvában ült fel a 69 kilós súlycsoport trónjára az akkor 22 éves junior-világbajnok fiú. Hogy miért nem futotta be a tehetsége alapján neki predesztinált pályát, az jó kérdés, később olimpián (egyszer kvalifikálta magát, Rióban helyezetlenül zárt) és világbajnokságon sem állhatott dobogóra, amikor meg elment profinak, már elvesztette hazai konjunktúráját a műfaj.

De ettől még a hivatásosok között is WBO-interkontinentális és IBO-nemzetközi bajnoki címig vitte, és ha immár 36 évesen péntek este a Vasas Jégcsarnokban megveri a dán Kim Poulsent (32–6), veretlenül, a WBO (Bokszvilágszervezet) nagyközépsúlyú Európa-bajnokaként mondhat búcsút a szorítónak.

Evander Holyfield erre a gálára érkezett Budapestre, ott is volt a mérlegelésen, ő tartotta a WBO-övet Bacskaiék feje fölé. Természetesen a gála nemcsak egy meccsből áll, és még címmérkőzésből is jut további kettő a programba: Egedi Renátó (20–1–2) és Kis Máté (22–1–2) is WBO-koronáért lép ringbe. Az előbbi a dán Mikkel Nielsennel (12–2) a középsúlyú Európa-bajnoki övért, az utóbbi pedig a bosnyák Zeljko Stegic (21–1) ellen a szervezet nagyközépsúlyú globál címéért húz kesztyűt. De a New School Promotion gáláján ott lesz a ringben a junior Európa-bajnok, kétszeres ifjúsági Eb-második Nileborg Krisztián és egyetlen tokiói olimpiai résztvevőnk, a bajai Gálos Roland is.