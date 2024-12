NS-KLUB: A futballt mindenki szereti – Lengyel Béla

Hűséges olvasónk, Lengyel Béla szavait Somogyi Zsolt jegyezte le.

Túlzás nélkül mondhatom, kivételesen jó körülmények között vehetett részt a magyar footgolfválogatott különítménye az idei Európa-bajnokságon. Törökország, Antalya volt a házigazda, és a küldöttség tagjai közül sokan vehettek már részt Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon. A Nemzeti Sport korábban is rendszeresen beszámolt szeretett sportágunk eseményeiről. Bécsből repültünk a török tengerpartra, és a gépen mindig előkerül a sportnapilap: a futballt mindenki szereti, megbeszéltük az aktuális híreket, mindenkinek van kedvenc csapata, megy a zrika ilyenkor. Nekem a Real Madrid a favoritom, döntetlen és főleg egy-egy vereség esetén kapom a társaktól a megjegyzéseket, de amikor a Barcelona mérkőzése nem úgy sikerül, ahogy a katalánok szeretnék, mindenki visszakapja a magáét… A lényeg természetesen az, hogy a lehető legtöbbet próbáltuk most is segíteni a másiknak, és három kategóriában is remek eredményeknek örülhettünk.

Ami fontos: egyre népszerűbb ez a csodálatos sportág, a játékosok száma ugrásszerűen nő a kontinensen, rengeteg a jó footgolfos, mindenki ellen nagyon meg kellett dolgozni a sikerekért. Férficsapatunk Luxemburg és Skócia legyőzése után a későbbi döntős franciáktól szenvedett vereséget a csoportban, így az ötödik–nyolcadik helyért folytathatta. A házigazda törökök kiütése után a csehek ellen játszották az utolsó helyosztót, Bacskai Bence szövetségi kapitány csapata végül a hatodik helyen zárt. Nagyszerűen teljesített női csapatunk, a Bacskai Anna, Nagy Anett, Kormos Brigitta, Kuchta Dóra, Ujvári Izabella alkotta együttes a negyedik lett, három csoportellenfelét is legyőzte, a törököket is kiejtve az elődöntőbe jutott. A spanyol csapat ellen döntetlenre végzett, a pontkülönbség döntött az ellenfél javára, a bronzmeccsen Hollandia kettő egyre nyert, de a negyedik helyezett is kvalifikálta magát a 2026-os vb-re! A mi csapatunk a szenior kategóriában, ismertebb nevén az öregfiúk között indult, és a tavalyi vb-bronz után idén ezüstérmet szerzett. Sorrendben a svédek, a norvégok és a svájciak elleni sikerrel kerültünk az egyenes kieséses szakaszba, ahol Portugália ellen nagy csatában nyertünk három egyre. Az elődöntőben Szlovákia következett, kettő kettő lett a vége, de minimális különbséggel, egy pont előnnyel mi jutottunk a fináléba. Ott Franciaország nyert, nyilván az aranyéremért mentünk, de mire hazaértünk, nagyon tudtunk örülni ennek az eredménynek is. Szuper torna volt, remekül éreztük magunkat, és készülünk a 2026-os világbajnokságra!