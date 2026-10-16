Megvan a magyar női birkózás első U23-as világbajnoka

A magyar szövetség beszámolója szerint Terék megismételte a tavaszi U23-as Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményét, szerdai első meccsén 12–1-es technikai tussal verte meg orosz riválisát, majd a negyeddöntőben üzbég, az elődöntőben pedig kanadai ellenfelét tussal győzte le.

A közép-európai idő szerint péntek hajnalban rendezett fináléban a japán Szavatani Juna várt rá, aki Terék többi vetélytársához hasonlóan járt, a magyar tehetség ugyanis a második menetben jó védekezésből remekül összefogta őt és tusveszélyes helyzetbe forgatta, melyben az ázsiai óriásit küzdött, de csaknem egy perc után „megadta magát”, Terék pedig két vállra fektette. A Csepel SC 21 éves birkózója ezzel sporttörténelmet írt, mivel ő lett a sportág első magyar női U23-as világbajnoka.

A pénteki döntős programban Pók Karolina is érdekelt volt, aki a 68 kilogramm egyik bronzmérkőzésén lépett szőnyegre, melyet nagy csata végén elveszített olasz riválisával szemben, így az ötödik helyen zárt. Pénteken a szabadfogásúak is elrajtolnak, Angyal Krisztián (92 kg, Csepeli BC) indiai, Gellén Milán (125 kg, Veszprém) kirgiz ellenféllel kezd az U23-as vb-n.

A magyar küldöttség eddig egy-egy arany- és ezüstérmet, illetve két ötödik helyet szerzett a kaszinóvárosban, ahol korábban Lévai Levente lett második a kötöttfogásúak 77 kg-os súlycsoportjában, a 130 kilogrammban szereplő Darabos László pedig ötödik.