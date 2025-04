Óvatos a PSG a Villa elleni csata előtt

Ilyen még nem volt! Tétmérkőzésen először csap össze a Paris Saint-Germain és az Aston Villa, így a két csapat BL-negyeddöntős párharca már ebből a szempontból is érdekes. A párizsiak 2025-re a Barcelona mellett Európa legveszélyesebb támadófutballját mutatják be hétről hétre Ousmane Dembélé vezetésével (40 meccsen 32 gól), a hétvégén, hat fordulóval a zárás előtt biztossá tették 13. francia bajnoki címüket, s még van esélyük az idény végi triplázásra is (BL, Francia Kupa). Az Aston Villának nem jelentett gondot a Bajnokok Ligájával járó extra terhelés, nem csupán Európában (ne feledjük, a legjobb nyolcban végzett az alapszakaszban), hanem Angliában is kitűnően szerepel. Közel áll ahhoz, hogy az ősszel is a legrangosabb sorozatban folytassa, az FA-kupában pedig elődöntős, jó esélye van rá, hogy huszonkilenc év elteltével trófeát nyerjen.

„A Liverpool ellen nem sok esélyt adtak nekünk az előző fordulóban, de a továbbjutással nagy lehetőség nyílt meg előttünk – nyilatkozta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Luis Enrique, a PSG vezetőedzője. – Örülök, hogy ismét Unai Emery ellen meccselhetek. Különböző karrierutat jártunk be, de mindketten magasra jutottunk, Európa egyik legjobb edzője lesz az ellenfelem. Az Aston Villa rengeteget fejlődött az elmúlt években, nagyszerű csapattá nőtte ki magát. A két együttes különböző stílusban futballozik, biztosan nehéz lesz felvenni a versenyt az Aston Villával. Marquinhos eltiltása semmin sem változtat ami az elképzeléseinket illeti, mert a játékosoknak alkalmazkodniuk kell a hiányzásokhoz. Ott lesz velünk és biztatja társait.”