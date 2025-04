Kompany: Mi voltunk a veszélyesebbek, nem dőlt el semmi

„Gratulálok a játékosaimnak! Fantasztikus eredményt értünk el, mindenki nagyon boldog. Valami elképesztő dolgot vittünk véghez, de ez mindaddig nem számít, amíg meg nem ismételjük a San Siróban, a saját közönségünk előtt is” – értékelt az Inter vezetőedzője, Simone Inzaghi a lefújás után.

„Az eredménynél is fontosabb arra fókuszálni, hogyan játszottunk. A Bayern nagyon erős csapat, de mi felvettünk velük a versenyt. A letámadásuk ellenére is minőségi futballt játszottunk. Mindkét gólunk a kapustól kezdődött, aki magabiztosan indította el a támadásokat hátulról” – tette hozzá Inzaghi.

Vincent Kompany próbált pozitív maradni a vereség ellenére is.»

„Több lehetőségünk volt a gólszerzésre, kétszer-háromszor is betalálhattunk volna. Tudjuk, hogy az Inter támadói is rendkívül veszélyesek, de azt gondolom, mi ma veszélyesebbek voltunk. Azzal is tisztában vagyunk, hogy nem lesz könnyű dolgunk idegenben, de lesz esélyünk a továbbjutásra” – nyilatkozta a belga szakember.

A Bayern egyenlítő góljáért felelős és az idény végén távozó Thomas Müller is nyilatkozott az UEFA-nak.

„Nem gondoltuk, hogy sétagalopp lesz a mai meccs. Fontos, hogy berúgjuk a helyzeteinket, ma jó néhányat elpuskáztunk. Az utolsó kontrából ráadásul ki is kaptunk, pedig 1–1-es végeredménynél jó harci szellemről és a »Müller-sztoriról« beszélhettünk volna. Azt hiszem, panaszt fogok tenni az Internél” – jegyezte meg viccesen a németek legendája.

A kapuban remekül teljesítő Yann Sommer elégedetten állt kamerák elé.

„Nem ez volt az első menetem a müncheniek ellen. Pontosan tudom, milyen érzés nagy nyomás alatt játszani, amikor folyamatosan letámadnak és beadásokkal próbálkoznak. Ma a stabilitás volt a kulcs”.

A visszavágót április 16-án 21 órától rendezik Milánóban.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

BAYERN MÜNCHEN (német)–INTERNAZIONALE (olasz) 1–2 (0–1)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Sandro Schärer (svájci)

BAYERN: Urbig – Laimer, E. Dier, Kim Min Dzse (Boey, 75.), J. Stanisic – Kimmich, Goretzka – Olise, Guerreiro (Gnabry, 74.), L. Sané (Th. Müller, 74.) – H. Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

INTER: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian (Bisseck, 79.), Barella, Calhanoglu, Mhitarjan (Frattesi, 74.), Carlos Augusto – L. Martínez (Zalewski, 90.), M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi

Gólszerző: Th. Müller (85.), ill. L. Martínez (38.), Frattesi (88.)