Courtois: Most nincs olyan tipikus csatárunk, mint Joselu

„Ez nagyon különleges, történelmi este a klub számára – mondta a TNT Sportsnak az odavágón két szabadrúgásgólt szerző, ezúttal a mezőnymunkájával kitűnő Declan Rice. – Egy célt tűztünk ki magunk elé: meg akarjuk nyerni a BL-t. Sokat hallottuk, hogy a Real Madrid majd fordít, mert már annyiszor megtette, de az első meccsnek köszönhetően megvolt a hitünk és az önbizalmunk ahhoz, hogy itt is nyerjünk. Tudtuk, hogy nehéz lesz, ahogy azt is, hogy megcsináljuk. Először még csak elképzeltük, majd pedig valóra váltottuk.”

Az Arsenal középpályása beszélt a Real Madrid visszavont tizenegyeséről is: „Tudtam, hogy nem ér büntetőt. Rátettem a kezemet, és elesett, azonban biztosra vettem, hogy visszavonják. Nem volt szabálytalanság – tényleg, őszinte srác vagyok.”

Bukayo Sakát a kihagyott tizenegyeséről kérdezték.

„Előfordul az ilyesmi. Megpróbálkoztam valamivel, de nem jött be. Biztos voltam benne, hogy később sikerül betalálnom – mondta az „ágyúsok” első góljának szerzője, aki beszélt még magáról a mérkőzésről és a következő ellenfélről, a PSG-ről is. – Magabiztosak voltunk. Akkor is jól teljesítettünk, amikor vissza kellett húzódnunk, és bár jó sokat kellett futnunk hozzá, de megoldottuk. A PSG teljesen más csapat. Magabiztosan játszanak, ám mi készen állunk, biztosan izgalmas párharc lesz.”

Mikel Arteta ünnepel az újabb győzelem után (Fotó: Getty Images)

Mikel Arteta, a londoni csapat menedzsere először a meccset értékelte, majd a Paris Saint-Germainről ejtett szót: „Nagyon nehéz volt. Két-három perc után rájössz, hogy ebben a stadionban bármi megtörténhet. A Real Madrid káoszt teremtett, de a játékosaim nagyon éretten futballoztak. Szerencsére jól alakult számunkra a mérkőzés, és megtettük, amit kellett, hogy megnyerjük a találkozót. Megnéztem tegnap este a PSG visszavágóját, elképesztő meccs volt. Remek csapatuk van, és fantasztikus szériában is vannak.”

„Az ellenfél remekül védekezett, szervezetten futballozott, bírta a nyomást, így nehéz volt megtalálni a réseket. Sok beívelésünk volt, de most nincs olyan tipikus csatárunk, mint Joselu (tavaly az ő duplájával fordított a Real Madrid a BL-elődöntőben a Bayern München ellen – a szerk.). Alaposan ki kell elemeznünk, mi az, amin javíthatunk, hisz még előttünk a bajnoki hajrá és a kupadöntő, majd még érdekeltek leszünk a klubvilágbajnokságon is” – idézi a királyi gárda belga kapusának, Thibaut Courtois-nak szavait a Marca.

A 32 éves kapuvédő bővebben is értékelte a találkozót, kritikusan beszélt csapata teljesítményéről: „Ha ítélnek a csapat ellen egy büntetőt, és kivéded, elkezdesz hinni. Az elején sikerült veszélyeztetni, de aztán az Arsenal jól védekezett, a csatár és a szélsők is visszajöttek... A szünetben úgy éreztük, ha megszerezzük a vezetést, nyílt lehet a párharc. Aztán ők találtak be, mi pedig hamar egyenlítettünk, ismét elkezdtünk hinni, ám elöl nem voltunk elég hatékonyak, s azt hiszem, Rayának egy nagy védést sem kellett bemutatnia. Nem várhatjuk el, hogy a támadónégyes tagjai majd mindig kicseleznek három embert és bombagólt lőnek. Csapatként jobban kell támadnunk és védekeznünk is. Ismét kikaptunk egy kiváló Arsenaltól, és ezt el kell fogadnunk.”

„Szükségünk lett volna valamire, hogy megváltozzon a mérkőzés dinamikája, talán arra a tizenegyesre, amit végül elvettek tőlünk – nyilatkozta Carlo Ancelotti, a blancók vezetőedzője. – Azonban őszintének kell lennünk, az Arsenal mindkét találkozón megérdemelte a győzelmet. A futballban vannak boldog és szomorú pillanatok, mi érezhettük már többször a boldogságot, most a szomorúság jut nekünk. Természetesen csalódás a kiesés, de nem most kell mélyebb elemzésekbe belemenni. Mennünk kell tovább, s belátunk, eddig ez nem a mi idényünk, de nem is létezik legyőzhetetlen csapat.”

Az olasz szakember több kérdést is kapott a jövőjét illetően.

„Nem tudom, mit hoz a jövő számomra, és nem is akarom tudni. Nem tudom, hogy ez volt-e az utolsó Bajnokok Ligája-mérkőzésen a Real Madridnál, de amikor majd távozom innen, csak egyvalamit tehetek: hálával tartozhatok a klubnak – tette hozzá a 65 éves tréner, aki arra a kérdésre is reagált, hogy ő-e a hibás a búcsúért. – Ez nekem nem számít, nem változtat semmit a véleményemen, most készülök a bajnokságra és a kupadöntőre, nagyon fontos összecsapások előtt állunk.”