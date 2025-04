Bukayo Saka: A meccset és a párharcot is megnyerhetjük a madridiak ellen

ALAKULHATOTT VOLNA ROSSZABBUL is a hétvége a két nagycsapat számára, ám egyértelmű, hogy az Arsenal és a Real Madrid is keserű szájízzel vágott neki a felkészülésnek a Bajnokok Ligája-negyeddöntő előtt. Patikamérlegre téve sem könnyű eldönteni, melyik klubnál lehet rosszabb a hangulat, mert a londoniak hoztak ugyan egy pontot a Premier League-et vezető Liverpoolon, míg a királyiak egyet veszítettek a spanyol éllovas Barcelona mögött, előbbiek hátránya így is 11 pont, utóbbiaké pedig csak négy, viszont a Real egy hazai vereség után lép pályára, míg az Arsenal idegenben ért el döntetlent. A közös nevező annyi – és csak ezért nem lett igazán tragikus egyik gárda bajnoki játéknapja –, hogy a riválisok is botlottak, valamennyi mozgásteret meghagyva nekik.

De nézzük tételesen, mi a helyzet a két csapat háza táján! Az ezúttal pályaválasztó Arsenal már hetek-hónapok óta az egyetlen alakulat az angol bajnokságban, amelynek maradt minimális esélye arra, hogy beérje az utcahosszal vezető Liverpoolt. Ehhez képest az utóbbi hat fordulót tekintve a megszerezhető 18 pontnak csak a felét tudta begyűjteni, idegenben sorozatban háromszor játszott döntetlent (szombaton az Everton otthonában lett 1–1), de a legfájóbb talán az – pláne BL-negyeddöntő előtt –, hogy szinte nem telik el hét, hogy ne sérüljön meg valaki a keretből.

Csak a naptári évben öt meghatározó játékos, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Tomijaszu Takehiro, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori dőlt ki, közülük pedig legfeljebb az utóbbi térhet vissza még ebben az idényben, de a Real elleni párharcot (tehát a visszavágót is) minden bizonnyal az olasz válogatott védő is kihagyja. Ha ehhez hozzávesszük, hogy Raheem Sterling eltiltás miatt nem játszhat, míg Mikel Merino fejsérülést szenvedett az Everton ellen, és kérdéses a szereplése, valóban van miért aggódni Londonban. Igaz, akadnak visszatérők is, például Bukayo Saka, aki a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón optimistának mutatkozott.

„Sokat jelent számunkra, hogy ismét eljutottunk a negyeddöntőig, szeretnénk megtenni a következő lépést is – fogalmazott az Arsenal támadója, aki a Fulham ellen jó húsz percet, az Everton otthonában már egy félidőt játszhatott, a királyi gárda ellen pedig a kezdőbe várható. – Tiszteljük a Real Madridot, a sorozat legeredményesebb csapatát, de megnyerhetjük a keddi meccset és a párharcot is.”

És persze bízhatnak abban is az angol csapatnál, hogy a Madrid egyre gyatrább teljesítménnyel rukkol ki az elmúlt időszakban. Két hete a Leganés a szünetben még vezetett a Bernabéuban (1–2), igaz, végül kikapott (3–2), néhány nappal később, szintén a madridi szentélyben a Real Sociedad a rendes játékidőben ledolgozta az egygólos hátrányát a Király-kupa-elődöntő visszavágóján (3–4), és a blancóknak csak a hosszabbításban jött össze a továbbjutást érő döntetlen, legutóbb, szombaton a Valencia győzte Carlo Ancelotti gárdáját saját pályáján (1–2).

Mindemellett az olasz vezetőedző sem számíthat több meghatározó játékosára: Aurélien Tchouaméni eltiltását tölti, Daniel Carvajal, Éder Militao (mindkettő térd), Ferland Mendy (izomhúzódás) és Daniel Ceballos (vádli) pedig sérült.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Arsenal (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayern München (német)–Internazionale (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!