Thomas Müller utolsó nagy dobásai jöhetnek a Bayernben

KEDDEN ÉS SZERDÁN két-két mérkőzéssel folytatódik a Bajnokok Ligája küzdelemsorozata, a negyeddöntő következik, tehát már csak nyolcan vannak versenyben a trófeáért.

A sorozat ezen szakaszában minden párosításban óriások találkoznak, a legizgalmasabb, legkiélezettebb mérkőzésnek talán a Bayern München és az Internazionale összecsapása ígérkezik. A német–olasz csatáknak mindig nagy a rangjuk, egy hatszoros és egy háromszoros győztes csap össze egymással (ezenkívül csak a Barcelona–Dortmund párosításban van már BL-serlege mindkét félnek), egymás ellen is vívtak már BL-döntőt (2010-ben az Inter nyert 2–0-ra a madridi fináléban), mindkét csapat jó formában van, vezeti hazája bajnokságát – mind jó ok arra, hogy kiemeltként kezeljük ezt a párharcot.

Azzal, hogy a nyolcaddöntőben 5–0-s összesítéssel búcsúztatta a szintén német Bayer Leverkusent, a Bundesliga címvédőjét, a Bayern München rekordot jelentő 23. alkalommal jutott be a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, illetve sorozatban hatodszor. A bajoroké az egyetlen csapat, amely a 2019–2020-as idény óta – éppen akkor nyerte meg legutóbb a trófeát – minden BL-idényben a nyolc közé jutott. Nem kis részben döbbenetes hazai eredménysorának köszönhetően, hiszen legutóbbi 22 (!) BL-mérkőzésén veretlen az Allianz Arenában.

A Bayern továbbra is a duplázásra tör, a péntek esti, augsburgi 3–1-es sikere révén akár három meccsen belül visszaülhet a Bundesliga trónjára. Az a győzelem azonban súlyos veszteséggel járt, mivel a csapat egyik kulcsembere, az idény eddigi 39 meccsén 17 gólt szerző és hét gólpasszt adó Jamal Musiala izomszakadást szenvedett, az idény hátralévő részét feltehetően ki kell hagynia. Külön érdekessége a sérülésének, hogy kézenfekvő lenne az ő posztján a veterán Thomas Müllert játszatni, akinek a neve most egyébként is uralja a német sportsajtót, mivel a bajor klub bejelentette, nem hosszabbít vele szerződést, így 25 év után búcsút kell intenie, az utolsó meccsei következnek Bayern-mezben. Nincs most olyan, magára valamit is adó német sportoldal, amely ne arról szavaztatná most az olvasóit, hogy a 35 éves világbajnok támadó kezdő legyen-e az Inter ellen, egyébként legendás német játékosok sora érvel mellette Lothar Matthäustól Toni Kroosig.

Egy másik korábbi Bayern-sztár, a svájci Ciriaco Sforza ugyanakkor arról beszélt, az Inter a párharc favoritja – igaz, ő a bajoroké mellett a milánóiak mezét is viselte eredményekben gazdag pályafutása során.

„A két csapat jelenlegi helyzetét látva úgy gondolom, az Inter továbbjutása a valószínűbb – mondta az 55 éves Sforza a német Bildnek. – Ez a csapat óriási problémát tud okozni még a Bayern Münchennek is. A nerazzurri jól összerakott együttes, két-három éve ugyanabban a rendszerben játszik stabilan, tökéletesen tudja alkalmazni a három–öt–kettes szisztémát. A Bayern Münchennek éberen kell védekeznie, és két tökéletes meccset játszania ahhoz, hogy kiejtse az Intert. Ennek ellenére, ami a Bayernt mindig is erőssé tette, az az, hogy a legfontosabb csatákra képes feltüzelni magát.”

Miközben a Bayernnél Jamal Musiala kiesése miatt keseregnek, a Serie A-t vezető és Olasz Kupa-elődöntős Internél is aggódhatnak a sérültek listája láttán. A hétvégi, Parma elleni bajnoki után vélhetően többen is a szívükhöz kaptak az Inter-táborban, mivel a védő Alessandro Bastonit le kellett cserélni. Mielőtt elindult Münchenbe, hétfőn még Appiano Gentilében edzett a csapat, és a beszámolók szerint a többiektől külön edzett Bastonin kívül Federico Dimarco is, aki szintén kulcsfontosságú tagja Simone Inzaghi vezetőedző együttesének a bal oldalon. Bár az olasz lapok egybehangzó vélekedése szerint mindketten játékra alkalmasak lesznek Münchenben, négyen biztosan hiányoznak majd: Denzel Dumfries, Piotr Zielinski, Mehdi Taremi és az eltiltott Kristjan Asllani.

Az Internazionale nagy ereje – nem meglepő módon – a védekezésében rejlik: az ebben az idényben játszott tíz BL-meccsén mindössze két gólt kapott, az egyiket a legutóbbi meccsén, a Feyenoord elleni nyolcaddöntő visszavágóján, amikor összesítésben már 3–0-ra vezetett, és amelyet végül 4–1-gyel abszolvált.

A három belső védős rendszer központi alakja Francesco Acerbi, aki 37 évesen olyan remekül játszik, mint pályafutása során talán még soha. Ebben az idényben „zsebre tett” már olyan középcsatárokat, mint Erling Haaland (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli), Moise Kean (Fiorentina) vagy Mateo Retegui (Atalanta) – utóbbi kettő áll most a Serie A góllövőlistájának élén. Most is nemes kihívás vár rá: Harry Kane. Az angol középcsatár az idényben 39 meccsen már 34 gólnál jár klubcsapatában. A Football Italia oldal elemzése szerint ez lesz a legfontosabb párharc, az Acerbi–Kane csata kimenetele eldöntheti a továbbjutás kérdését is.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ

ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

Április 8., kedd

21.00: Bayern München (német)–Internazionale (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

München, Vezeti: Sandro Schärer (svájci)

VISSZAVÁGÓ

Április 16., szerda

21.00: Internazionale (olasz)–Bayern München (német)