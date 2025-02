Timothy Weah a Juventus kiesése után: Hiányzott a sikeréhség

„Őszintén szólva, hibáztunk. Úgy éreztem, hogy ők agresszívabbak voltak az este, nekünk pedig ez és a sikeréhség is hiányzott. Vissza kell térnünk a munkához. Fiatal csapat vagyunk, van még hova fejlődni és dolgozni, úgyhogy jövőre biztosan visszatérünk és megpróbáljuk újra. Torinóban a PSV a legjobb formáját mutatta, mi is jól játszottunk, agresszívak voltunk, míg most a hazai közönség sok erőt adott nekik. Ilyen a futball, remélhetőleg jövőre visszavághatunk” – értékelt Timothy Weah, a Juventus védője az UEFA.com-nak nyilatkozva.

A Juve eddig 11 alkalommal nyerte meg az első mérkőzést BL egyenes kieséses párharcai során, és korábban mindegyik alkalommal továbbjutott.

Thiago Motta, a Juventus vezetőedzője a Sky Sport Italiának nyilatkozva elmondta, szerinte jó volt a meccsterve. „Az első félidőben kézben tartottuk a dolgokat, igaz, hogy ők jobban nyomtak, de nekünk is volt helyzetünk és kapufáig jutottunk. A második félidőben küszködtünk, de fontos pillanatban egyenlítettünk, csak nem bírtuk tartani az eredményt. Tudtuk, hogy a PSV minőségi csapat, amely nyomást gyakorol ránk és támad, emiatt sokat szenvedtünk. Időnként felvettünk a versenyt, máskor viszont fölényben voltak.”

Renato Veigát sérülés miatt már a 12. percben le kellett cserélni, ezt követően viszont a 77. percig várt Motta az újabb változtatásokkal. „Nem hiszem, hogy későn cseréltem. Az első gól előtt egy kicsit több energiát akartam adni a csapatnak, ez sikerült is, ennek eredményeként egyenlítettünk. Ez volt az a pillanat, amikor le kellett nyugtatnunk a dolgokat és meg kellett őriznünk az egyensúlyt. Úgy gondolom, hogy a megfelelő időben hajtottam végre a változtatásokat. Az igaz, hogy jobban nyomtak és fölényben voltak, de nekünk is volt egy nagy lehetőségünk, amikor Dusan Vlahovics a lécet találta el, nyílt meccs volt.” Manuel Locatelli, a torinóiak csapatkapitánya úgy fogalmazott, hogy elszalasztottak egy lehetőséget, Motta viszont nem így érezte: „Nem szalasztottunk el semmit. A végsőkig próbálkoztunk, ám végül nem voltunk erősebbek az egész párharcot tekintve, így a PSV megérdemelten jutott tovább.”

Olivier Boscagli, a PSV védője az UEFA.com-nak értékelt. „Tudtuk, hogy eggyel több gólt kell szereznünk és erre legalább kilencven percünk van, szóval nem kell sietnünk. Azt is tudtuk, hogy ha sokat járatjuk a labdát, akkor el fognak fáradni, és ez is történt. Emellett nagyon jól védekeztünk, a mai estének a türelem volt a jelszava. Az olasz csapatok védelmét nagyon nehéz feltörni, szóval megmozgattuk őket, mert biztosak voltunk abban, hogy így valamikor lesz rés a védőfalon – mondta Boscagli, aki a hollandok játékstílusáról is szót ejtett – Ez a mi stílusunk, ebben vagyunk jók, így nem állhatunk be védekezni, nem játszhatunk hosszú labdákkal. Ma este megmutattuk, hogy igazán jó csapat vagyunk.”

„Tudtuk, hogy mit akarunk, világos terveink voltak. Még akkor is, amikor nem jött össze közvetlenül, türelmesek maradtunk, bíztunk a kvalitásainkban, és csak mentünk tovább. A második félidőben aztán sikerült is” – emelte ki a türelem fontosságát Iszmael Szaibari. A PSV középpályása Ivan Perisicet is méltatta: „Ő egy remek játékos és egy nagyszerű ember, sok tapasztalatot hoz magával. Segít nekünk a pályán és a pályán kívül is, különösen nekem, sokat beszélgetek vele, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt van.”

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

PSV (holland)–Juventus (olasz) 3–1 (Perisic 53., Szaibari 74., Flamingo 98., ill. Weah 63.) – hosszabbítás után

Tj: a PSV, 4–3-as összesítéssel