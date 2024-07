Park Hall: friss tehéntej a közelben, játszóház a sajtóteremben

„Fresh milk, 100 m” – különös helyszínen lép pályára kedden este a Ferencváros. A mindössze 17 ezer lakosú Owestry külvárosában, kis túlzással a semmi közepén található Park Hall legelőkkel, parkokkal körül ölelt helyszínen található, míg a főútról egyik irányba a miniarénát jelző tábla, a másikon a háttérben legelésző tehenek friss tejét reklámozó jelzés virít.

A The New Saints ehhez hasonló puritán körülmények között játssza hazai mérkőzéseit. Még ha csak selejtezőről is van szó, a Bajnokok Ligájában mégis meglehetősen ritka, hogy a stadionnak a négyből mindössze két oldalán van lelátó – az is NB III-at idéző. Az aréna finoman fogalmazva sem mondható grandiózusnak, a Park Hall lelátóin telt ház esetén is legfeljebb 2900-an zsúfolódhatnak össze, az esti összecsapáson nyolcvan ferencvárosi drukker is ott lesz a széksorokon. A komplexum legmodernebb része a játéktér, a Park Hall pályáját az egyik legmodernebb technológiával készült monofil műfű borítja.

A székház pedig rengeteg meglepetéssel szolgál.

Kezdve azzal, hogy a terem, ahol a mérkőzés előtt és után a sajtótájékoztatót tartják, finoman fogalmazva is többfunkciós. A háttérben fekete fóliával letakart játszópark – gyerekenként 15 fontért felejthetetlen bulit ígérve –. a terem két végében két bár, a paraván mögött nyolc sávos bowlingpálya, az újságírók számára fenntartott rész közepén pedig pingpong-asztal, két ütővel és labdával.

A VIP-vendégeket viszont elegáns különterem várja, egyik sarokban a csapat által az elmúlt években elhódított kupákkal, a másikban méretes televízióval, és még a sörcsapoló is a csapat sáljával van körbe tekerve. A múlt heti 5–0-s vereség nem szegte a walesi és az angol drukkerek kedvét, a helyiek szerint sokan lesznek a lelátókon.

