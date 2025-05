Atlétika: McLaughlin-Levrone, Gabby Thomas és Kenny Bednarek is remekelt

A legendás Michael Johnson nevéhez köthető új, meghívásos versenysorozaton a női 400 gát királynője, a négyszeres olimpiai bajnok McLaughlin-Levrone az első állomáshoz hasonló fölénnyel és magabiztossággal futott és 52.07 másodperc alatt teljesítette a távot, így 65 századot javított a világ idei legjobb eredményén, amit egy hónapja, a sorozat kingstoni első versenyén ért el.

A női 200 méter ötkarikás bajnoka, Gabby Thomas pénteken 100-on 10.97 másodperccel a negyedik lett, a szombati 200-on viszont érvényesítette a papírformát, ráadásul nem is akárhogy, ugyanis 22 másodpercen belüli idővel ért célba. A francia fővárosban a két váltóval is győztes vágtázó 21.95 másodperces ideje a világ idei legjobbja, ugyanakkor öröme nem lehetett teljes, mivel a két futás alapján „csak” a második helyen zárt a rövid sprinterek csoportjában.

Az első hely, és az azért járó 100 ezer dollár pedig honfitársáé, a 100-on olimpiai bronzérmes Melissa Jefferson-Woodené lett, aki pénteken 2.4 méter/másodperces hátszélben 10.75 mp-cel nyerte a klasszikus számot, míg szombaton a félkörös versenyben 22.15-tel harmadik lett. Emlékezetes teljesítményt nyújtott a 200 tokiói és párizsi ötkarikás másodikja, Kenny Bednarek is, aki a férfi rövid sprinterek között nyert szombaton 100-on, méghozzá egészen kiváló, 9.79 másodperces idővel, melynek értékéből csak keveset vesz el az, hogy nagy, 2.4 m/mp-es hátszél segítette.

A férfi vágtázók második futását, a 200-at vasárnap rendezik. Férfi 400 métert is rendeztek szombaton és nem kis meglepetésre Jacory Patterson diadalmaskodott, többek között a Párizsban ezüstérmes brit Matthew Hudson-Smitht is megelőzve. Patterson, aki márciusban a nankingi fedett pályás világbajnokságon az amerikai váltóval – a harmadik magyar és a második jamaicai stafétát megelőzve – aranyérmet nyert, nem csupán győzött, hanem karrierje során először a 44 másodperces álomhatárt is áttörte (43.98 mp), ez pedig idén neki sikerült először.

A pénteki nyitónapon az olimpiai bajnok Masai Russell 100 gátas futása jelentett a viadal szenzációját. A 24 éves amerikai futó ugyanis országos csúcsot, egyúttal minden idők második legjobb eredményét jelentő 12.17 másodperces idővel ért célba, míg a mögötte második honfitársa, Tia Jones a 12.19 másodperces eredmény a harmadik a szám örökrangsorában. Russellnek szombaton 100 méter síkot kellett futnia, ami már nem ment neki olyan jól, 11.40 mp-cel a negyedik helyen ért célba, így a pontversenyben Ackera Nugent mögé szorult. A jamaicai 11.09 másodperccel lett első síkon és 12.34 mp-cel harmadik volt gáton.

A négyszeres olimpiai bajnok Michael Johnson új, pénzdíjas szériájának első viadalát Kingstonban rendezték áprilisban, Miami után – május végén – Philadelphia lesz a házigazda, június végén pedig Los Angelesben zárul a nyitóév. Minden állomáson háromnapos a program és összesen 96 atléta indul.

A férfiaknál és a nőknél hat-hat „szakágban” versenyeznek, és minden szakágban két-két futást tartanak. A rövid sprinterek 100 és 200 métert, a hosszú sprinterek 200 és 400 métert, a rövid gátasok 100/110 m gátat és 100 métert, a hosszú gátasok 400 m gátat és 400 síkot, a középtávfutók 800 és 1500 métert, míg a hosszútávosok 3000 és 5000 métert futnak. A futamokat a helyezések szerint pontokra váltják és a két-két futás alapján kerül ki a verseny szakági győztese, aki 100 ezer dollárt kap, míg a második 50 ezret, a harmadik pedig 30 ezret és még a nyolcadik is 10 ezerrel gazdagodik.