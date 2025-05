Atlétika: Kenneth Bednarek kétszázon is brillírozott Miamiban

Mivel még nagyon az elején járunk, ezért nem árt minden alkalommal rögzíteni az alapokat: a Grand Slam Trackben mindkét nem hat kategóriában versenyez, az atlétáknak két versenyszámban kell megmutatni a tudásukat. Rövid sprint (100 és 200 méter), hosszú sprint (200 és 400 méter), rövid gát (100 m gát és 100 m sík), hosszú gát (400 m gát és 400 m sík), középtáv (800 és 1500 méter), hosszútáv (3000 és 5000 méter). A különböző helyezésekért az atléták pontokat kapnak (12-8-6-5-4-3-2-1), akinek a két futásból a legtöbb pontja lesz, ő 100 000 dollárral térhet haza az egyes hétvégékről, de még a nyolcadikak is 10 000 dollárt kapnak a 12.6 millió dolláros összdíjazásból. A viadal megálmodójának, Michael Johnsonnak pont az volt a legfőbb célja, hogy a legmagasabb szintet képviselő atléták a teljesítményükhöz méltó anyagi elismerésben részesüljenek.

Hiába tartunk még csak a felkészülési időszak vége felé, a legnagyobb sztárok már mostanában olyan időket érnek el, amikkel máskor világversenyeket lehetne nyerni. Kezdődött a hétvége a női 100 m gáton varázsoló két hölgy, Masai Russell és Tia Jones kiemelkedő futásával. A két amerikai minden idők második (12.17) és harmadik (12.19) legjobb eredményével zárta a pénteket. Aztán jött a szombati nap, amikor Jacory Patterson az idén elsőként 44 másodpercen belül futotta le az egy kört (43.98), Sydney McLaughlin-Levrone 52.07-tel, két másodperces fölénnyel húzta be a 400 m gátat, Kenneth Bednarek pedig 9.79-et „repesztett” 100 méteren.

A fejkendős megjelenése miatt a „Kung Fu Kenny” becenévre hallgató olimpiai és világbajnoki ezüstérmes vasárnap a rövid sprint másik versenyszámában, 200-on is brillírozott. 19.84-es teljesítménye a világ idei legjobb eredménye, amivel ezt a futamát is megnyerte, és vele együtt a 100 000 dollárt is.

„Jól éreztem magam mindkét futás közben, könnyedén tudtam mozogni, elég jó formában vagyok. Örülök a Grand Slam Track létrejöttének, mert más ligákba nehezebben tudtam bekerülni, pedig fontos a folyamatos versenyzés a képességeim fejlesztéséhez. Miami ráadásul alig negyven-ötven percre van tőlem repülővel, ezért nincs jetlagem, a pálya pedig gyors volt. Már most látszik az eredménye annak a munkának, amit tavaly ősz óta elvégeztünk, jók a rajtjaim, már a kanyarban az élre tudok állni. Nincs idő az ünneplésre, talán eszem egy steaket és már utazom is Kínába a váltó-világbajnokságra” – mondta a Citius Magnek a Rambo-fejpántos sprinter, aki korábban Kingstonban is legyőzhetetlen volt.

Szintén nem tudták megelőzni a riválisok McLaughlin-Levrone-t sem a vasárnapi 400 m síkon, ami a hosszú gát kiegészítő száma. Napjaink egyik legnagyobb csillaga 49.69-cel idei legjobbját érte el, előnye most is két másodperc volt az üldözőivel szemben. Talán pont az új kihívások miatt a 25 éves világrekorder a következő helyszínen egy másik kategóriában, rövid gáton (100 m gát és 100 m sík) szeretne rajthoz állni.

Óriási hajrát láthattunk női 3000 méteren az afrikai versenyzők között, a kenyaiak esélyese, Agnes Jebet Ngetich meglepetésre nem bírta tartani a lépést a két etióppal, Hirut Mesheshával és Medina Eisával. A brazilok világbajnok gátfutója, Alison dos Santos 400 m síkon 44.53-as egyéni csúccsal diadalmaskodott, a dominikai Marileidy Paulino pedig szintén a gyengébbik számában brillírozott, 22.30-as országos csúccsal győzött.

A Grand Slam Track május 30. és június 1. között Philadelphiában folytatódik.

GRAND SLAM TRACK, MIAMI

A hétvége győztesei. Férfiak. Rövid sprint: Kenneth Bednarek (amerikai; 100 méter: 9.79, 200 méter: 19.84) 24 pont. Hosszú sprint: Jereem Richards (trinidadi; 200 méter: 19.86, 400 méter: 44.32) 20 pont. Rövid gát: Trey Cunningham (amerikai; 110 m gát: 13.00, 100 m sík: 10.17) 24 pont. Hosszú gát: Alison dos Santos (brazil; 400 m gát: 47.97, 400 m sík: 44.53) 24 pont. Középtáv: Josh Kerr (brit; 800 méter: 1:45.01, 1500 méter: 3:44.51) 16 pont. Hosszútáv: Grant Fisher (amerikai; 3000 méter: 8:17.60, 5000 méter: 13:40.32) 20 pont

Nők. Rövid sprint: Melissa Jefferson-Wooden (amerikai; 100 méter: 10.75, 200 méter: 22.15) 18 pont. Hosszú sprint: Marileidy Paulino (dominikai; 200 méter: 22.30; 400 méter: 49.21) 24 pont. Rövid gát: Ackera Nugent (jamaicai; 100 m gát: 12.34, 100 m sík: 11.09) 18 pont. Hosszú gát: Sydney McLaughlin-Levrone (amerikai; 400 m gát: 52.07, 400 m sík: 49.69) 24 pont. Középtáv: Freweyni Hailu (etióp; 800 méter: 1:59.84, 1500 méter: 4:06.96) 18 pont. Hosszútáv: Agnes Jebet Ngetich (kenyai; 3000 méter: 8:23.14, 5000 méter: 14:25.80) 18 pont