Videó: Ingebrigtsen és Duplantis is újabb világcsúccsal jelentkezett, Halász Bence 4. lett Sziléziában

A világ öt legnagyobb kalapácsvető-klasszisának a csatájával indult a lengyelországi Gyémánt Liga-forduló. Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence versenytársai az elmúlt évtized legjobbjai, Wojciech Nowicki és Pawel Fajdek mellett két fiatal riválisa, Ethan Katzberg és Mihajlo Kohan voltak. A hosszú szezon végén már mindannyiukon látszódtak a fáradtság jelei, de az „ösztönös zseni” Katzberg még így is 80 méter felett tudott maradni három centivel. Kohan 79.85 méterrel elvitte a második helyet.

Mivel Halász és Nowicki legnagyobb dobása is 76.05 méter volt, a sorban következő eredményük döntötte el a harmadik hely sorsát. Ez a lengyelnek 75.64, a magyarnak 74.86 volt, így párizsi dobogósunk ezúttal negyedikként zárt.

„Mentálisan és testileg még mindig ki vagyok purcanva az olimpia óta, a sok médiamegkeresés miatt is. Az ilyen nagy világversenyek után nekem nagyon nehéz összeszedni magam. Megpróbáltam, és voltak jó edzéseim is az olimpia óta, de most ennyi lett. A tervek szerint ez volt az idén az utolsó nemzetközi versenyem” – mondta a verseny után a Szombathelyi Dobó SE 27 éves kiválósága a Nemzeti Sportnak.

Azt, hogy a lengyelek mennyire imádják az atlétikát, jól mutatja, hogy a szervezők már elővételben több mint 30 ezer jegyet adtak el, csak a felső szektorokban maradt üresen néhány száz szék a Stadion Slaski nézőterén. A közel telt házas viadal legnagyobb szenzációját a férfi 3000 méter hozta el, amelyben Jakob Ingebrigtsen porrá zúzta a kenyai Daniel Komen 1996. szeptember 1. óta fennálló világrekordját (7:20.67).

A norvégok klasszisa a pálya mellett a világ idei legjobb eredményének (7:25.82) a tempójára beállított zöld fénycsíkot már a táv kétharmadánál lehagyta. Csak két afrikai hosszútávfutó, Selemon Barega és Yomif Kejelcha tudta vele valamennyire tartani a tempót, de amikor az utolsó körre csengettek, akkor már ők is tisztes távolságból követték őt. Innentől már csak az volt a kérdés, hogy meglesz-e neki a világcsúcs. Meglett, méghozzá nem is kevéssel, több mint három másodpercet lefaragott minden idők legjobb eredményéből, ami immáron 7:17.55. A 23 éves Ingebrigtsen ezzel a 2000 méter és a 2 mérföld szabadtéri, illetve az 1500 méter fedett pályás rekordja után már negyedik távon döntött csúcsot. Felkészül: Hisám el-Gerúzs, férfi 1500 méter, 3:26.00!

Ahogyan a wavelight-technológia is mutatta, 3000-en nem számítottak világcsúcsra a szervezők. Nem úgy 800-on, ahol Emmanuel Wanyonyinak próbáltak meg segíteni, hogy megdöntse David Rudisha 1:40.91-es űridejét. Ettől csütörtökön, Lausanne-ban alig két tizeddel maradt el, de most nem volt olyan formában, hogy reális legyen. Sőt, a végén Marco Arop járt közel a csodához, de az utolsó 50 métert ő sem bírta.

A magasugró közönségkedvenc Gianmarco Tamberi fekvőtámaszokban fogadott U Szanghjokkal, hogy harmadikra átviszi-e a 231 centit. Az olasz showman utál veszíteni, így nem meglepő, hogy az extra motiváció megtette hatását. Ezután egyből ki is mutatott dél-koreai riválisára, hogy tartsa be a fogadást. Betartotta, Tamberi pedig 231 után előbb 238-ra, majd 240-re emeltetett, de ezekben a magasságokban már nem tudott maradandót alkotni.

Nem úgy a vajdasági Világos Adriána, aki fantasztikus teljesítménnyel megnyerte a gerelyhajítást. A még mindig csak 20 éves fiatal versenyző három centivel megdöntötte a saját maga által tartott szerb országos csúcsot (65.60 méter). Nagyon kellett a fiatal Eb-ezüstérmesnek egy ilyen jó eredmény a szezon végére, miután a párizsi olimpián a selejtezőből nem tudta magát kvalifikálni a döntőbe (13. lett).

S a végére jött az igazi slusszpoén. Hiába ugrotta át a hat métert Sam Kendricks és Emmanuil Karalisz is, a sors igazságtalansága, hogy ez vasárnap délután rajtuk kívül szinte senkit sem érdekelt. Mert ismét jött Armand Duplantis, és megint varázsolt! Pályafutása során tizedszer döntötte meg a rúdugrás világrekordját. A svéd-amerikai szupersztár elsőre még csak tesztelte a rúdját, majd másodikra már könnyedén átugrott a 626 centiméter felett.