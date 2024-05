Duplantis, Jacobs és De Grasse mellett hét magyar is indul Ostravában

A cseh hokicsoda volt a fókuszban az ostravai nemzetközi atlétikai verseny hétfői sajtóeseményén. Ez nem véletlen, hiszen Csehországban a jégkorong nemzeti sportnak számít. Prága mellett a feketekőszén-bányászatáról és acélgyártásáról híres régió központja volt a vb másik helyszíne: a B-csoport küzdelmei mellett két negyeddöntőnek is az Ostravar Aréna adott otthont. Alig száz méterrel arrébb található a város egyik legjobb hotelje és a városi stadion, amelyek hamar átvették a stafétát sportcsarnoktól.

A hét első napján a szervezők olyan nagyágyúkat vonultattak fel a sajtóeseményen, mint a rúdugrás világcsúcstartója, Armand Duplantis, a 100 és a 200 méter olimpiai címvédői, Marcell Jacobs és Andre De Grasse, illetve a tavaly Budapesten egyaránt vb-éremnek örülő gerelyhajítók, Haruka Kitagucsi és Jakub Vadlejch.

Jacobs először jár Ostravában, De Grasse már negyedik alkalommal tér vissza Európa egyik legrégebbi egynaposára. A két klasszis a téli időszak óta immáron egymás oldalán készül. Az elmúlt félévet Floridában töltötték, majd a kemény munka Olaszországban, Rietiben folytatódott, ahol De Grasse az olasz konyhával is megismerkedett. Elárulta, hogy a penne carbonara hamar elnyerte a tetszését, Róma pedig az egyik kedvenc városává vált. A tervek szerint kimegy majd szurkolni újdonsült edzőpartnerének a június 6-án kezdődő kontinensviadalra.

„Fontos esemény számomra a keddi, szeretném a Európa-bajnokság előtt megtalálni a jó formámat – mondta Jacobs. – Edzőváltás után vagyok nem sokkal. Rómában mindig egyedül edzettem, de most minden nap nagy kihívások elé vagyok állítva azáltal, hogy erős csoportban készülhetek. Még nincs meg az olimpiai szintem, szeretném már a mostani versenyen megszerezni, és tíz másodpercen belüli eredménnyel győzni.”

Csehország mindig is erős volt gerelyhajításban. Elég csak a világcsúcstartó Jan Zeleznyre gondolni, akinek az ostravai viadal versenyigazgatójaként tevékeny szerepe van abban, hogy ez legyen az egyik legerősebb Gold besorolású viadal a naptárban. Emellett a háromszoros világbajnoki dobogós Vadlejch edzőjének is mondhatja magát.

„A mostani szezonra változtattunk az elképzeléseinken, az előző évekkel szemben idén kevés versenyen szeretnénk elindulni – mondta a 90.88 méteres egyéni csúccsal bíró Vadlejch. – Én is boldogan néztem, ahogyan Csehország megnyeri a jégkorong-vb-t. Nagy öröm volt látni, hogy a sport összehozza az embereket, talán ez volt a népünk számára a legfontosabb üzenete ennek a sikernek.”

A rangos viadalra hét magyar atléta is meghívást kapott, női 100 m gáton rögtön hárman, Kozák Luca, Kerekes Gréta és Tóth Anna képviselheti a piros-fehér-zöld színeket. Mellettük ott lesz a mezőnyben Klekner Hanga (rúdugrás), Molnár Attila (400 méter) és Herczeg György (gerelyhajítás), illetve a vasárnapi budapesti nemzetközi versenyen 100-on és 200-on is országos csúccsal diadalmaskodó Takács Boglárka is.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy ismét Ostravában versenyezhetek. A fedett pályás szezonban ugyan elértem a célom és megnyertem a vb-t, de nem hozott extra eredményt a számomra. Éppen ezért már a szabadtéri szezon első felében be akartam bizonyítani magamnak, hogy jól sikerült a felkészülésem, ennek lett az eredménye a 624 centiméteres ugrásom Kínában. Örülök, hogy telt ház lesz, még így a jégkorong-vb után két nappal is. Nyári gyerek vagyok, így nincs sok közöm a jéghez, de gratulálok Csehországnak a győzelemhez.” ARMAND DUPLANTIS, A RÚDUGRÁS VILÁGCSÚCSTARTÓJA

ATLÉTIKA, CONTINENTAL TOUR GOLD, 63. OSTRAVA GOLDEN SPIKE

A magyar versenyzők menetrendje. Női rúdugrás (Klekner Hanga), 16. Női 100 m gát, 1. elődöntő (Kozák Luca), 17.14. Női 100 m gát, 2. elődöntő (Kerekes Gréta, Tóth Anna), 17.20. Férfi 400 méter (Molnár Attila), 18.40. Férfi gerelyhajítás (Herczeg György), 19.05. Női 100 méter (Takács Boglárka), 19.10.

Tv: Sport 2 (18.00)