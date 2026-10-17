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NB I: Paks–ETO 0–2

Szoboszlait le kellett cserélni, az emberelőnyben játszó Liverpool vezet a Brentford ellen

2026.10.17. 17:28
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Fotó: Getty Images
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Liverpool Szoboszlai Dominik Brentford Premier League Kerkez Milos
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 7. fordulójában a Liverpool a Brentfordot fogadja. Kövesse velünk a mérkőzést élő közvetítésünkkel!

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
Brentford–Liverpool 1–2
Brentford. Gtech Community Stadium. V: John Brooks
Brentford: Kelleher – Kayode, Ajer, Van den Berg (Hickey, 71.), Lewis-Potter – Jarmoljuk, Janelt – Anthony, Jensen (Sangaré, a szünetben), Outtara (Schade, a szünetben) – Thiago. Menedzser: Keith Andrews
Liverpool: Alisson – Araújo (Frimpong, a szünetben, Ngumoha, 52.), Van Dijk, Jacquet, Kerkez – Szoboszlai (Nyoni, 32.), Mac Allister – Wirtz, Munoz, Barcola – Isak. Menedzser: Andoni Iraola
Gólszerző: Lewis-Potter (44.), ill. Munoz (62.), Isak (70.)
Kiállítva: Jarmoljuk (Brentford, 45+8.)

 

Liverpool Szoboszlai Dominik Brentford Premier League Kerkez Milos
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