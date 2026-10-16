Nemzeti Sportrádió

Megműtötték a Chelsea csapatkapitányát, három hónapra kidőlt

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.16. 13:45
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Reece James október 9-én edzett legutóbb (Fotó: Getty Images)
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Chelsea sérülés Reece James Premier League
Három hónapig nem számíthat Reece Jamesre a Chelsea, miután a londoniak 26 éves csapatkapitánya térdműtéten esett át. Az angol válogatott védő edzésen sérült meg a Bournemouth elleni, 5–1-re megnyert bajnoki mérkőzés előtt.

Reece James sérülése miatt a műtét mellett döntöttek a Chelsea-nél, a játékos jelenleg a klub orvosi stábjának felügyelete mellett végzi a rehabilitációt. A visszatérésének pontos időpontját egyelőre nem közölték, de a várakozások szerint körülbelül három hónapig nem léphet pályára.

A londoni csapatra nehéz időszak vár: a következő fordulóban az Everton vendége lesz, majd a Tottenham Hotspurt és a Manchester Unitedot fogadja a Premier League-ben. A csapat a két hazai bajnoki között a Liverpoollal is megmérkőzik a Ligakupában.

James az elmúlt idényekben rengeteg sérüléssel bajlódott, de az előző kiírásban jelentősen javult a helyzete ebben a tekintetben, így fontos szerepet játszhatott az angol válogatott világbajnoki szereplésében, amelynek végén a csapat bronzérmet szerzett.

 

Chelsea sérülés Reece James Premier League
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