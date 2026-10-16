Megműtötték a Chelsea csapatkapitányát, három hónapra kidőlt

Reece James sérülése miatt a műtét mellett döntöttek a Chelsea-nél, a játékos jelenleg a klub orvosi stábjának felügyelete mellett végzi a rehabilitációt. A visszatérésének pontos időpontját egyelőre nem közölték, de a várakozások szerint körülbelül három hónapig nem léphet pályára.

A londoni csapatra nehéz időszak vár: a következő fordulóban az Everton vendége lesz, majd a Tottenham Hotspurt és a Manchester Unitedot fogadja a Premier League-ben. A csapat a két hazai bajnoki között a Liverpoollal is megmérkőzik a Ligakupában.

James az elmúlt idényekben rengeteg sérüléssel bajlódott, de az előző kiírásban jelentősen javult a helyzete ebben a tekintetben, így fontos szerepet játszhatott az angol válogatott világbajnoki szereplésében, amelynek végén a csapat bronzérmet szerzett.