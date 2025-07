A Liverpool vezetői is közleményt adtak ki Diogo Jotáról

Arne Slot a Liverpool FC hivatalos honlapján reagált Diogo Jota halálára.

„Mit mondhatnék? Mit mondhatnék akkor, amikor a sokk és a fájdalom ilyen elképesztően nagy? Bárcsak lennének szavaim, de nincsenek. Az első gondolataim nem az edzőé voltak. Egy apát, egy gyermeket, egy testvért, egy nagybácsit veszítettek el André és Diogo személyében. Az üzenetem világos: You'll never walk alone, vagyis sosem lesztek egyedül. A játékosok, a stáb és a szurkolók is veletek lesznek, de ahogy láttam, az egész futballvilág is mellettetek áll.”

„Diogo nemcsak a játékosunk volt, mindannyian szerettük. Sok mindent mondhatnék arról, hogy mit adott a játékunkhoz, de ezt láthatta mindenki. Kemény munka, elkötelezettség, minőség, gólok – minden megvolt benne, amire szükség van egy Liverpool-játékosnál.”

Slot hozzátette, hogy Jota nem kereste a népszerűséget, mégis megtalálta. Kiemelte, hogy amikor utoljára beszélt vele, gratulált a Nemzetek Ligája megnyeréséhez, és sok sikert kívánt az esküvőjéhez, ezért is szívszorító, hogy egy ilyen sikeres nyár ilyen tragikusan ért véget.

Michael Edwards ügyvezető és Richard Hughes sportigazgató közös közleményt adott ki.

„Semmit sem mondhatunk, ami enyhítené a fájdalmat. Mindannyian le vagyunk sújtva. Tisztelegnünk kell Diogo emléke előtt, és minden támogatást meg kell adnunk a családjának. Számunkra most ez az abszolút prioritás. Diogo felesége, három gyönyörű gyermeke és az egész családja hatalmas veszteséggel néz szembe. Mi is küzdünk azzal, hogy feldolgozzuk ezt a veszteséget. Csapattársait, barátait és kollégáit is hatalmas sokk és bánat érte.”