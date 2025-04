Újabb legenda szerint kell Kerkezzel erősíteniük Szoboszlaiéknak

A Liverpool egyik szurkolói oldala, a Rousing The Kop írt arról, hogy a „vörösök” egykori játékosa, Jamie Carragher szerint a csapatnak nyáron legalább hat igazolásra lesz szüksége: hárman a belső középpályát mélyíthetnék, de a bal oldalra is elkél az erősítés (annak ellenére, hogy ezen a poszton támadásban Luis Díaz, Cody Gakpo, sőt adott esetben Diogo Jota is bevethető, védekezésben pedig Andrew Robertson mögött ott van Kosztasz Cimikasz és adott esetben a jelenleg sérült Joe Gomez is).

Carragher szerint Andrew Robertson gyenge idénye után a védelem bal szélére is kell valaki, s az egykori Liverpool-védő bízik benne, hogy Kerkez Milost szerződteti a Liverpool erre a posztra, ugyanis szerinte Kerkez jelenlegi játéka nagyon hasonlít a csúcson lévő Robertson teljesítményére.

Carragher véleményét osztja az Arsenal legendája, Ian Wright is.

„Szerintem balhátvéd pozícióban (lehetnének jobbak). Szerintem Kerkez megoldás lehet. Nem akarok más csapatokból játékosokat elvenni, de szerintem a Liverpoolnak erősítésre van szüksége balhátvéd poszton. És szerintem Darwin Núnezt pótolniuk kell, szükségük van egy csatárra” – fogalmazott Ian Wright.