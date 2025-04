Új fejezet kezdődik Luka Modric életében a Swansea-nál – De mit tartogat ez számára?

A brit The Athletic a bejelentés után körútra indult, és számos ember véleményét kérte ki Modric érkezéséről és a mögötte álló okokról. Elsőként arra a kérdésre keresték a választ, hogyan került Modric egyáltalán a Swansea látókörébe. Nos, erre a válasz az, hogy Brett Cravatt és Jason Cohen, a Swansea új többségi tulajdonosai szerettek volna egy világklasszis játékost befektetőként a klubhoz csábítani, aki segít javítani az egyesület nemzetközi hírnevén valamint az új szakmai irányvonalat is hitelesebbé teszi. A minta adott volt, hiszen az amerikaifutball-legenda, Tom Brady 2023-ban a harmadik vonalban szereplő Birmingham Citynél lett részvényes, és más példákat is lehetne még hozni.

A Swansea tulajdonosai tavaly októberben ismerkedtek meg Modriccsal, ekkor került szóba először az együttműködés. A 39 éves horvát középpályás számára pedig azonnal vonzó lett az elképzelés, annál is inkább, mert a The Athletic szerint már a Swansea érdeklődése előtt elkezdett azon gondolkodni, hogy bekapcsolódik a sport üzleti részébe. A Modrichoz közel álló források azt is tudni vélik: a klasszisnak nem kellett beütnie a keresőbe a Swansea City nevét, mivel szabadidejében folyamatosan követi a nemzetközi meccseket – azaz teljesen képben van nemcsak a klubot, de az angol futballt illetően is.

És mint írták: a Swansea pont egy olyan klub volt, amelyet jól ismert, ami nem meglepő, mivel előző klubjával, a Tottenhammel korábban kétszer is játszott ellenük. Modric állítólag emlékezett a csapat sajátos játékstílusára is, amelynek köszönhetően a Swansea 2011-ben története során először jutott fel a Premier League-be.

Az időzítés is tökéletes volt, így a következő hónapokban több videokonferencia is zajlott a felek között. Ezek alatt Modric meggyőződhetett arról, hogy a Swansea új tulajdonosi csoportja mennyire szeretné, hogy az együttes ismét sikereket érjen el a pályán – és nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. Vagyis a kapcsolat egyre szorosabb lett, Modric ugyanakkor mindig is tisztában volt azzal, hogy tiszteletben kell tartania a Real Madridot, és mielőtt továbblépne, arról tájékoztatnia kell jelenlegi kenyéradóját.

Ez megtörtént, Modric azóta már a várost is megtekintette, és az üzlet is megköttetett – valójában már egy jó ideje, csak a hír nyilvánosságra hozatalához kellett találni egy megfelelő időpontot. Bár a szerződés részleteit hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, a The Athletic megtudta, hogy Modric 5 százalék körüli részesedést szerzett a Swansea-ban. A horvát klasszis számára ez nyilván nagyszerű üzleti lehetőség, a Swansea szurkolói pedig meglepetten, de hatalmas lelkesedéssel üdvözölték a bejelentést.

Mi lesz Modric feladata? A The Athletic ennek is utánajárt, és kiderítette, hogy Modric természetesen nem húzza majd magára a klub mezét, sőt az irodákban és az edzőpályán sem lesz rá szükség. A szerepe arra korlátozódik majd, hogy szakértelmével, tapasztalatával segítse a Swansea-t a fejlődésben, a játékosok toborzásában, és hasznos tanácsokkal lássa el a vezetőket. Mindazonáltal nyilvánvaló az is, hogy Modric szerepvállalása kereskedelmi előnyökkel jár majd a klub számára, s ennek köszönhetően a világ minden pontjáról új szponzorokat vonzhat be.

A kereskedelmi szempont márpedig nagyon fontos a Swansea-nak, amely az előző pénzügyi évben 15.2 millió font adozás előtti veszteséget jelentett be. A klubnál azt is remélik Modric érkezésétől, hogy általa sikerül a mostaninál sokkal jobban megszólítani a nemzetközi közönséget.

De mi lesz Modric sorsa Madridban? Adódik a kérdés, ám erre egyelőre nem lehet egyértelmű választ adni. A helyzet momentán az, hogy a hatszoros BL-győztes játékos szerződése az idény végén lejár, és miután a madridiak az Arsenallal szemben búcsúztak a legrangosabb európai kupasorozattól, sokan radikális változást sürgetnek. Azaz jó eséllyel az idény végén Carlo Ancelotti vezetőedző elhagyja a csapatot, és egy új csapat kialakítása veszi kezdetét Madridban (is) – ebben az esetben pedig Modric is áldozattá válhat, annak ellenére, hogy a ő szeretné még egy évvel megtoldani a szerződését. Madridi oldalról viszont egyelőre nem érkezett visszajelzés arról, hogy ők hasonlóan gondolkodnak-e erről a kérdésről...