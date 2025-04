Mohamed Szalah: Most az a legfontosabb, hogy bajnokok legyünk!

Mohamed Szalah a klubhonlapnak

– Mit jelent önnek ez a szerződéshosszabbítás?

– Nagyszerű, hogy itt lehetek még két évet, izgatott vagyok. Kitűnő csapatunk van, és azért hosszabbítottam, mert trófeákért küzdünk és élvezem a futballt. Már nyolc éve itt játszom, ez még tíz is lehet, a legjobb éveimet itt tölthettem. A családom otthon érzi magát Liverpoolban, boldogok, hogy maradunk.

– Mit gondol az eddigi eredményeiről a klubnál?

– Büszke vagyok rájuk, de arra még inkább, hogy csapatként rengeteg sikert elértünk. Végül is ez a futball lényege, az emberek arra emlékeznek, hogy sikeres csapatban szerzed a gólokat, nem az egyéni elismerésekre. Én csak egy szélső vagyok, semmi más nem számít, amíg eredményesek maradunk. Jó érzés, hogy a Premier League örökranglistáján is előkelő helyekért küzdök, de egy-egy trófeát felemelni tényleg hihetetlen.

– Tetszik, hogy megváltozott a szerepköre a csapaton belül az évek során?

– Őszintén szólva élvezem. Huszonnégy-huszonöt éves koromban kerültem ide, manapság hozzám jönnek a fiatalok tanácsokért, mindenkivel kiváló a kapcsolatom. Időnként csak ránézek valakire, és nevetek, mert én is voltam az ő helyzetében. Most az a legfontosabb, hogy bajnokok legyünk. Az idény elején is ezt mondtam volna, ám a szurkolók megérdemlik, hogy végre együtt ünnepelhessünk. Nem lesz könnyű, de tartozunk ezzel mindenkinek.