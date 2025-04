A liverpooli trónt választva – Smahulya Ádám jegyzete

ÜNNEPNAP VOLT PÉNTEKEN Liverpoolban, miután eldőlt, a világhírű klub két évvel meghosszabbította Mohamed Szalah nyáron lejáró szerződését. Volt minden, ami ilyenkor dukál: fényképek a stadionban egy trónon, mosolygós aláírás, optimizmustól duzzadó interjú, sőt a klubhonlap információja szerint a hétvégén ingyen nyomtatják az egyiptomi csatár nevét a mezekre. Itthon persze mindezek ellenére a következő években is Szoboszlai Dominik szerelése lesz a legnépszerűbb, és ez így is van jól. Mellesleg válogatott középpályásunk szempontjából sem mellékes, hogy Szalah marad a csapatnál, ő ugyanis az a karakter, akitől sokat lehet tanulni, és nemcsak a játéka, hanem a személyisége miatt is fontos láncszem.

Erőnlétileg és mentálisan is kiemelkedik a nemzetközi mezőnyből, az idényben eddig szerzett 32 gólja és 22 gólpassza önmagáért beszél. Júniusban tölti be 33. életévét, és ez a tény az, ami aggodalomra adhat okot. Mert bármennyire is odafigyel magára, az egészségére, már nem húszéves, és nem vagyok benne biztos, hogy két évig képes lesz ugyanezt a szintet hozni. A Real Madrid klubfilozófiája, hogy 30 év feletti játékossal legfeljebb egy évvel hosszabbít, bárkiről is legyen szó. Bár ez elsőre igazságtalannak és méltatlannak tűnhet, van benne ráció. És talán az sem véletlen, hogy Cristiano Ronaldo 33 éves volt, amikor távozott a Real Madridtól, Lionel Messi pedig 34, amikor búcsúzott a Barcától. Persze más és más volt az ok, és ellenpéldának ott van Luka Modric vagy Robert Lewandowski, de az azért ritkaság a mai futballban, hogy valaki 33 éves kora után kulcsember legyen.

Mindazonáltal nem akarok ünneprontó lenni, és az is tény, hogy Szalah a hosszabbítással megerősítette klublegendastátuszát, továbbá arra is megvan az esélye, hogy a Liverpool történetének második legeredményesebb labdarúgója legyen. Az pedig mindenképpen becsülendő, hogy nemet mondott a sokakat elvakító, elképesztő fizetést kínáló szaúdi ajánlatra. Mondhatni, a csillagászati összeg és a könnyebb út helyett a liverpooli trónt és a megszerezhető rangos trófeákat választotta. Ettől függetlenül sajnálni azért nem kell, Erling Haaland után a Premier ­League legjobban fizetett játékosa lesz. No meg bizonyára hamarosan kétszeres angol bajnok. Az lesz csak az igazi örömünnep Liverpoolban – és Szoboszlai Dominik miatt kicsit Magyarországon is.