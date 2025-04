Kerkez Milos is ott lehet a 2025–2026-os keretben – így alakulhat át a Liverpool

Azzal, hogy a Liverpool hivatalosan is a Premier League bajnoka lett, a figyelem szinte azonnal a következő idényre terelődik: mit kell tennie a klub vezetőségének ahhoz, hogy Arne Slot a 2025–2026-os idényben címvédési eséllyel vágjon neki a bajnokságnak, és a Bajnokok Ligájában is nagyobb esélye legyen a trófea elhódítására? Mohamed Szalah és Virgil van Dijk hosszabbítása ellenére ráfér a változtatás a csapatra, és bár semmi sem biztos addig, amíg alá nem írják a szerződéseket, összeállításunkban a leggyakoribb pletykák alapján vázoljuk fel, hogy nézhet ki a Pool őszi játékoskerete.

Kapusposzton Allison Becker biztos pont, és a Valenciától tavaly szerződtetett, de kölcsönben a spanyol klubnál maradó Giorgi Mamardasvili már csatlakozhat a kerethez. Így Caoimhín Kelleher kiszorulhat a kispadról is, és minden bizonnyal távozik egy olyan klubhoz, amelynél lenne esélye a kezdőcsapatba kerülni.

Kelleher kapcsán szóba került az AFC Bournemouth, amellyel a nyáron több üzletet is köthet a Liverpool. Vagy egy nagyot. Richard Hughes, a Liverpool sportigazgatója tavaly nyáron a Bournemoutht elhagyva írt alá az Anfielden, de továbbra is jó a viszonya a dél-angliai klubbal. A Pool fő kiszemeltjei közül két védő is a „cseresznyések” játékosa, a spanyol válogatott Dean Huijsen a védelem tengelyére, Kerkez Milos pedig a bal szélére érkezhet. Hughes közbenjárásával a két fiatal megszerzésébe bevonhatnak kevés játéklehetőséget kapó Pool-játékosokat, és az egyikük lehet Kelleher.

Huijsen középre Virgil van Dijk mellé, Ibrahima Konaté váltótársának, Kerkez a bal szélen az idén jelentős formahanyatlást mutató Andy Robertson posztriválisának érkezhet. A védelemben Trent Alexander-Arnold várható Real Madridhoz szerződése (bár Slot még bízik benne, hogy mégis marad) esetén jobbhátvédre lesz szükség, Conor Bradley mellé kell egy másik ember a posztra. Jeremie Frimpong, a Bayer Leverkusen holland jobbszélsője a pletykák egyik főszereplője, még ha a Leverkusenben már egy sorral előrébb is játszik – Angliában visszakerülhet a védősorba.

A Liverpool legkevésbé gyenge sora a mezőnyben a középpályásoké, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Szoboszlai Dominik és Curtis Jones is megbízhatóan játszott az idényben, fontos szerepe volt a bajnoki cím megszerzésében. Bár Jamie Carragher televíziós szakértőként nincs kibékülve Szoboszlai játékával, és új embert hozna a helyére, ezt a véleményt kevesen osztják. Harvey Elliott esélyes rá, hogy a Bournemouthszal megkötendő esetleges üzlet keretében távozzon, a maradása biztosíték lenne sérülés esetére, akárcsak a japán Endo Vataru, akinek megtartásáért Van Dijk kardoskodik, hiszen hozzáállásával példát mutat az öltözőben.

A középpályássorba egy új emberről lehet gyakran olvasni, hogy érkezhet, Angelo Stiller, a VfB Stuttgart 24 éves német játékosa, az „új Toni Kroos” beférhet a csapatba, és sérülés esetén nem kellene minőségi visszaeséstől tartani.

A támadóknál lehet a legnagyobb a mozgás, Darwin Núnez és Federico Chiesa élő szerződése ellenére egyaránt távozhat, és előfordulhat, hogy a sérülékeny Diogo Jota is továbbáll. Luis Díaz esetleges távozásáról is pletykálnak, de a kolumbiai esetében nagyobb az esély arra, hogy marad. Mohamed Szalah a támadósor jobb szélén, Cody Gakpo a másik oldalán fix pont, ha egészséges.

Egy klasszikus középcsatár viszont nagyon hiányzik az idei Liverpoolból, és ez lehet a svéd Alexander Isak. A 25 éves Newcastle-játékosért mélyen a zsebébe kell nyúlnia a klub vezetőségének (a Newcastle állítólag 150 millió fontról kezdené az alkudozást, ezt az összeget csökkentené legfeljebb a kétharmadára a Pool), de ha a címvédés és a Bajnokok Ligája-győzelem a cél, akkor azért áldozatot kell hozni.

A Liverpool képzeletbeli kezdőcsapata a 2025–2026-os idényben: Alisson – Frimpong, Huijsen, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Isak.