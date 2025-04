A Kerkezzel felálló Bournemouth elhozott egy pontot a West Ham otthonából

Londonban, a West Ham United stadionjában vendégeskedett a legutóbbi hét bajnokijából csak egyet megnyerő, február közepe óta egyetlen pontot szerző Bournemouth. Andoni Iraola ezúttal is a kezdőcsapatba nevezte Kerkez Milost, aki a tőle megszokott lendületes játékot mutatta az első félidő nagy részében. Tíz perccel a szünet előtt azonban a lábához nyúlkált, és sántikált, a társaknak is jelezte, hogy inkább ne passzoljanak hozzá. A West Ham térfelének közepéről figyelte azt is, hogy a 38. percben a labdához sután nyúló Alphonse Areola kapusról kipattanó labdát Evanílson estében a hálóba terelve megszerzi a vezetést a csapatának.

Kerkez a pályán maradt, amikor védekezni kellett, sprintelni is tudott, és szerencsére a második félidőre is kifutott a társaival. Iraola nem látta okát a változtatásnak, a másik oldalon Graham Potter annál inkább. A szünetben egyet, az 54. percben további két változtatást hajtott végre a csapaton, és az utóbb beálló Niclas Füllkrug szöglet után fejes góllal egyenlített. Nyolc perccel később bal oldali bedobásból Mohammed Kudus vitte le az alapvonalig a labdát, a középre ívelt labdáját Jarrod Bowen éppen Kerkez és a másik felkapott fiatal Bournemouth-védő, Dean Huijsen között fejelte a kapuba, amivel fordított a West Ham. A hazaiak tíz percig vezettek, a 79. percben Huijsen lefejelt labdáját a jobb kapufánál érkező Evanílson a kapuba kotorta, így felállt a Bournemouth. Fordítani nem tudott, így tovább távolodik az európai kupaszereplést érő helyektől.

A kieső helyen álló Ipswich Town az éppen a veszélyzónán kívül helyezkedő Wolverhamptont fogadta, és Liam Delap (a Ferencváros másodedzőjének, Rory Delapnak a fia) révén már negyedóra után vezetett, de az utolsó húsz perc a vendégcsapaté volt, Pablo Sarabia és Jörgen Strand Larsen is betalált, fordított a Wolves, és 12 pontra növelte a két csapat közti különbséget – a Leicester és a Southampton mellett az Ipswich helyzete is reménytelennek tűnik.

A Crystal Palace és a Brighton 103 perces összecsapása három-három gólt és piros lapot hozott (a hét sárga lapból hárman kaptak hatot), mindkettőből a hazaiak jegyezték a többet, így otthon tartották a három pontot.

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ

West Ham United–AFC Bournemouth 2–2 (Füllkrug 61., Bowen 69., ill. Evanílson 38., 79.)

Crystal Palace–Brighton & Hove Albion 2–1 (Mateta 3., D. Múnoz 55., ill. Welbeck 31.)

Kiállítva: Nkeitah (78.), Guehi (90+1.), ill. Van Hecke (90+5.)

Ipswich Town–Wolverhampton Wanderers 1–2 (Delap 16., ill. Sarabia 72., J. S. Larsen 84.)

Korábban

Everton–Arsenal 1–1

Később

18.30: Aston Villa–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

Vasárnap

15.00: Brentford–Chelsea

15.00: Fulham–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.00: Tottenham Hotspur–Southampton

17.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Leicester City–Newcastle United (Tv: Spíler1)