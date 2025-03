Tegyük össze a két kezünket! – Borbola Bence jegyzete

EZ NEM A LIVERPOOL hete volt. Miután kiesett a Bajnokok Ligájából, vasárnap este a Ligakupa döntőjét is elbukta. A triplázás lehetősége pillanatok (napok) alatt „szimpla” Premier League-sikerre zsugorodott, előbb (a PSG ellen) a fránya tizenegyesek, ezúttal a – kis túlzással vért ivó – Newcastle-játékosok okozták a „vörösök” vesztét.

Az FA-kupáé és a BL-é után újabb trófea csúszott ki a Liverpool kezéből, a szurkolók által február hónap legjobbjának választott Szoboszlai Dominik sem így tervezte nyilván a vasárnap estét, nekünk, magyaroknak mégis különleges érzés volt egy angol kupafinálét úgy nézni, hogy magyar főszereplője is van. Szoboszlai ezúttal is kitett magáért, a pálya minden pontján feltűnt, és amikor a szünet előtti pillanatokban a kamera Steven Gerrardot mutatta, eszünkbe juthatott, talán már a Liverpool korábbi legendája is tudja, a magyar fiú hátán valóban jó helyen van az a nyolcas szám…

A magyar válogatott csapatkapitánya egy éve a Chelsea elleni győztes (1–0) döntőt a kispadról nézte végig, azaz papíron Ligakupa-győztesnek vallhatja magát, de mennyire más lett volna így, immár kulcsfiguraként kivenni a részét a sikerből. A világ talán leghíresebb arénája, a Wembley ezúttal nem hozott szerencsét nekünk, Szoboszlai Dominik hétfő délelőtt aranyérem nélkül csekkol be a telki edzőbázisra. De ha ő előretekint, mi se bosszankodjunk, inkább tegyük össze a két kezünket, hogy van olyan játékosunk, aki egy ilyen utolsó pillanatokig kiélezett, több mint százperces angol Ligakupa-döntőt is képes végigrobotolni.

Biztosak lehetünk benne, a törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozóra ismét friss lesz, minden mozdulatán látszik, kicsattan az erőtől, majd’ szétveti az energia, márpedig Törökország ellen erre óriási szükség lesz. A közelmúltban Lothar Matthäus, a korábbi 150-szeres német válogatott fogalmazott úgy lapunkban, Szoboszlai Dominik jó úton jár, de melóznia kell keményen, hiszen semmit sem nyert még az idényben a Liver­poollal.

Trófeát még valóban nem nyert idén, de lesz még olyan serleg, amely nem csúszik ki a kezéből…

