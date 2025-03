Liverpooli legendákkal játszik együtt az FTC vezetőedzője

Szombaton jótékonysági labdarúgó-mérkőzést rendeznek a Liverpool és a Chelsea részvételével az Anfielden – számolt be a hírről a The Sun. Éppen 20 éve, hogy a két együttes összecsapott a 2004–2005-ös Bajnokok Ligája elődöntőjében, akkor a Rafa Benítez vezette Liverpool jutott tovább 1–0-s összesítéssel. A szombati találkozón Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője is pályára lép.

A meccs bevételét teljes egészében az „LFC Foundation”, a „Forever Reds”, a Chelsea Foundation” és a „Chelsea Players Trust” alapítványok kapják. A mérkőzésen pályára lép Robbie Keane is. A Ferencváros jelenlegi vezetőedzője a 2008–2009-es évadban játszott a Liverpoolban, 19 meccsen öt gólt szerzett. Steven Gerrard és Gianfranco Zola mellett számos más klasszis is futballozik majd. A KERETEK

Liverpool: Steven Gerrard, Sami Hyypiä, Martin Skrtel, Djimi Traoré, Djibril Cissé, Fábio Aurélio, Robbie Keane, Jay Spearing, Igor Biscan, Dirk Kuyt, Björn Tore Kvarme, Mohammed Sissoko, Grégory Vignal, Florent Sinama-Pongolle, Sander Westerveld, Jerzy Dudek, David James, Natasha Dowie. Menedzser: Rafa Benitez

Chelsea: Gianfranco Zola, Carlo Cuicini, Eidur Gudjohnsen, Ramires, John Obi-Mikel, Gary Cahill, Florent Malouda, Ryan Bertrand, Jimmy Floyd Hasselbaink, Jesper Grönkjaer, Jody Morris, Frank Sinclair, Katie Chapman. Menedzser: Roberto Di Matteo