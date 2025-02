Bár majdnem megégett, a Nottingham Forest büntetőkkel bejutott az FA-kupa nyolcaddöntőjébe

Meglepetéssel kezdődött a találkozó, hiszen a mezőny egyetlen még talpon maradt harmadosztlyú csapata, az Exeter City mindössze öt perc játék után megszerezte a vezetést az északír válogatott Josh Magennis révén, ám az élvonal meglepetéscsapatának bátran nevezhető, a Premier League 3. helyén álló Nottinghamnek tíz perc sem kellett az egyenlítéshez, Ibrahim Sangaré passzából Ramón Sosa talált be. Az elefántcsontparti középpályás aztán a félidő végéhez közeledve még egy gólpasszt kiosztott, ezúttal Taiwo Awoniyi volt eredményes, 18 méterről okosan lőtt a jobb alsó sarokba, s ezzel fordított a Forest.

A második félidőt ismét góllal kezdte az Exeter, és megint csak öt perc telt el, Magennisnek pedig megint nagy szerepe volt a gólban: egy szöglet után az ő közeli lövését követően Willy Boly lábáról pattant a labda a gólvonal mögé. A folytatásban ugyan nyomasztóan sokat volt a labda a vendégeknél, mégis az Exeter előtt alakult ki a több és nagyobb gólszerzési lehetőség, de ezekkel nem sikerült élnie. Néhány perccel a rendes játékidő előtt a hazaiak megfogyatkoztak, Ed Turns kapott piros lapot, miután roppant ütemtelenül lépett oda a kiugrani készülő Morgan Gibbs-White-nak. A kiállítás után röviddel aztán a hazai kapus Joe Whitworth és Awoniyi csapott össze egy labdáért, mindketten a földön maradtak, ráadásul a támadó orra erősen vérzett, mindkettejüket ápolni kellett, s ugyan a kapus folytatta, a csatárt jó tíz perc ápolás után hordágyon vitték le a pályáról. A folytatásban az emberhátrányt már nem tudta kihasználni a Forest az ápolás miatt végül még majd negyedóriáig tartó ráadásban – Jota Silva a 113. percben a kapufát találta el, végül a 114. percig tartó rendes játékidő után jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás.

A hosszabbítás első felében a vendégek nem találták a fogást ellenfelükön, helyzetig sem jutottak el, a fordulás után viszont már volt lehetőségük a gólszerzésre. Chris Wood közeli fejese rejtette magában a legtöbb veszélyt, ám ezt védte a kapus, aki később a szívbajt hozta társaira, amikor kiejtette a labdát a kezéből, de megúszta azt is a hazai gárda. Nem jutottak dűlőre a csapatok, tizenegyesekkel kellett eldönteniük a továbbjutást. A második hazai rúgó, Reece Cole hibázott először a lövők közül, a jobb alsót vette célba, de Matz Sels megfogta, majd a következő körben Angus MacDonald a lécre lőtt, miközben a Nottingham a harmadik büntetőjét is értékesítette. A negyedik párban hazai részről Tony Yogane a jobb felsőbe lőtt, ám Neco Williams is ugyanoda helyezte a labdát, ezzel pedig a Forest megnyerte a párharcot, és ott van a legjobb 16 között, ahol majd Ipswich Town lesz az ellenfele. 2–2

ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Exeter City (III.)–Nottingham Forest 2–2 (Magennis 5., Boly 50. – öngól, ill. R. Sosa 15., Awoniyi 37.) – 11-esekkel 2–4

Kiállítva: Turns (87., Exeter)

HÉTFŐN JÁTSZOTTÁK

Doncaster (IV.)–Crystal Palace 0–2 (Munoz 31., Devenny 55.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Blackburn Rovers (II.)–Wolverhampton Wanderers 0–2 (Joao Gomes 33., Cunha 34.)

Aston Villa–Tottenham Hotspur 2–1 (Ramsey 1., Rogers 64., ill. Tel 90+1.)

Plymouth Argyle (II.)–Liverpool FC 1–0 (Hardie 53. – 11-esből)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Everton–AFC Bournemouth 0–2 (Semenyo 23. – 11-esből, Jebbison 43.)

Southampton–Burnley (II.) 0–1 (Edwards 77.)

Wigan Athletic (III.)–Fulham 1–2 (Smith 50., ill. Rodrigo Muniz 23., 55.)

Coventry City (II.)–Ipswich Town 1–4 (Latibeaudiere 8., ill. Hirst 2. – 11-esből, Clarke 28., 37., Philogene 63.)

Preston North End (II.)–Wycombe Wanderers (III.) 0–0 – 11-esekkel 4–2

Stoke City (II.)–Cardiff City (II.) 3–3 (Koumas 42., 47., Baker 57. – 11-esből, ill. Colwill 8., 68., Salech 19.) – 11-esekkel 2–4

Birmingham City (III.)–Newcastle United 2–3 (Laird 1., Iwata 40., ill. Willock 21., 82., Wilson 26.)

Brighton & Hove Albion–Chelsea 2–1 (Rutter 12., Mitoma 57., ill. Verbruggen 5. – öngól)

Leeds United (II.)–Millwall (II.) 0–2 (Azeez 30., 55.)

Leyton Orient (III.)–Manchester City 1–2 (Ortega 16. – öngól, ill. Husanov 56., De Bruyne 79.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Manchester United–Leicester City 2–1 (Zirkzee 68., Maguire 90+3., ill. De Cordova-Reid 42.)

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Március 1–2.

Preston North End (II.)–Burnley (II.)

Aston Villa–Cardiff City (II.)

Crystal Palace–Millwall (II.)

Manchester United–Fulham

Newcastle United–Brighton & Hove Albion

AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers

Manchester City–Plymouth Argyle (II.)

Nottingham Forest–Ipswich Town