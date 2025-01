Reece James parádés szabadrúgással mentett pontot a Chelsea-nek Kerkezék ellen, botlott a City

CHELSEA–BOURNEMOUTH

A várakozásoknak komoly mezőnyfölényben kezdte meg a mérkőzést Enzo Maresca együttese, majd a 13. percben a vezetést is megszerezte: Jackson remek ütemben ugratta ki Cole Palmert, aki higgadtan váltotta gólra a ziccert. A folytatásban a gólpasszt adó szenegáli támadó több ízben is komoly gólhelyzetbe került, de nem tudott élni a lehetőséggel, míg a másik oldalon Kluivert döngette meg a kapufát.

A fordulás után Caicedo hozott össze egy tizenegyest a Kerkez Milossal a soraiban felálló Bournemouthnak, Justin Kluivert pedig magabiztos megoldással értékesítette a büntetőt. Tizennyolc perccel később Antoine Semenyo hallgattatta el a Stamford Bridge közönségét: a ghánai támadó Christie-től kapott jó indítást, majd hat méterről irgalmatlan erővel bebikázta a labdát a rövid felsőbe. Sokáig úgy tűnt, hogy az Iraola-csapat mindhárom pontot zsebre vághatja a fővárosban, de a ráadás negyedik percében jött Reece James, és 21 méterről a kapu bal oldalába tekert szabadrúgásból. Az angol válogatott jobbhátvéd több mint két év után volt eredményes a bajnokságban, s ezzel a góllal pontot mentett a londoni „kékeknek”. 2–2

WEST HAM–FULHAM

Két perc alatt két gólt rámolt be a vendég Fulham kapujába a West Ham a frissen kinevezett Graham Potter első bajnokiján: előbb Carlos Soler bikázott kapásból a kapu bal oldalába, majd Tomás Soucek talált be az ötösről. A fordulás után Alex Iwobi révén szépítettek a vendégek (Raúl Jiménez ugyan látszólag beleért a nigériai csapattárs beadásába, de végül Iwobinak adták meg a találatot), majd 67. percben Lucas Paquetá használta ki a vendégek kapuját védő Bernd Leno kapitális hibáját.

A folytatásban Iwobi a változatosság kedvéért szerzett egy, az előző góljához kísértetiesen hasonlító találatot (Lukasz Fabianski vélhetően szeretné minél hamarabb elfelejteni ezt a meccset), de az egyenlítésre már nem futotta a Fulham erejéből – győzelemmel debütált a „kalapácsosok” élén a legutóbb London kék felén dolgozó Potter. 3–2

BRENTFORD–MANCHESTER CITY

Bő órán át tartotta magát az elmúlt időszakban magára találó címvédő ellen a Brentford, amely a második félidőben les miatt meg nem adott gólig is eljutott. Ezután viszont jött Phil Foden, s úgy tűnt, hogy 12 perc alatt lerendezte a mérkőzést: előbb De Bruyne beadását juttatta a kapuba klasszikus kilenceseket idéző mozdulattal, majd a második hullámban érkezve lőtte be a kapusról kivágódó labdát.

Úgy tűnt tehát, hogy a Guardiola-csapat három ponttal távozik a fővárosból, de a végjátékban kétszer is mattolta Ortegát a hazai együttes. A 81. percben Yoane Wissa jókora adag szerencsével kapta meg a labdát az ötös vonalán, de ha már megkapta, akkor kíméletlenül be is varrta. A kongói játékosnak ez volt a 37. gólja a Premier League-ben a Brentford játékosaként, amivel (Ivan Toney vonatkozó csúcsát megdöntve) a „méhek” történetének legeredményese PL-gólszerzője lett. A ráadás perceiben Christian Nörgaard fejesét csak beljebb tudta segíteni a City német kapusa, így Thomas Frank együttese a padlóról felállva tartott otthon egy pontot. 2–2

a Brentford-Manchester City:

ANGOL PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Brentford–Manchester City 2–2 (Wissa 81., Nörgaard 90+2., ill. Foden 66., 78.)

Chelsea–AFC Bournemouth 2–2 (Palmer 13., R. James 90+5., ill. Kluivert 50. – 11-esből, Semenyo 68.)

West Ham United–Fulham 3–2 (Soler 31., Soucek 33., Paquetá 67., ill. Iwobi 51., 78.)

Nottingham Forest–Liverpool 1–1 (Wood 8., ill. Jota 66.)

Szerdán játsszák

20.30: Newcastle United–Wolverhampton (Tv: Spíler2)

20.30: Everton–Aston Villa (Tv: Match4)

20.30: Leicester City–Crystal Palace

21.00: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Csütörtökön játsszák

20.30: Ipswich Town–Brighton & Hove Albion

21.00: Manchester United–Southampton (Tv: Spíler1)