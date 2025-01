Máris az Arsenalé a világ legdrágább kerete, de kell sürgősen egy klasszikus 9-es (is)

Hosszú évek szorgos munkája és bőkezű befektetései kellettek ahhoz, hogy 2025 elejére az ARSENAL játékoskeretének értéke csak minimálisan maradjon el a Manchester Cityétől és a világranglistát vezető Real Madridétól – sőt tizedesjegyre kerekítve a három keret értéke egyaránt 1.2 milliárd euró, így joggal állíthatjuk, hogy az Arsenalé most a világ legértékesebb kerete, holtversenyben.

Ezt jelzi alá az a tény is, hogy a Premier League legértékesebb kezdőcsapatába a londoni klub öt játékost delegál (a City pedig csak hármat).

A legdrágább keretek (Forrás: Transfermarkt)

Tavaly nyáron 109 millió euróért (plusz ügyvédi és aláírási díjak) jött Riccardo Calafiori, Mikel Merino és David Raya, valamint kölcsönbe a cserekapus Neto és a harmincéves Raheem Sterling. Calafiori és Raya tagja a fenti álom11-nek, az ősszel komolyabban megsérült Merino egyelőre nem húzóember, de egyre többet játszik; Sterling nincs formában, most éppen sérült. A nyáron a nagyok közé végleg felkerülő középpályás, Ethan Nwaneri klasszisígéret, a balhátvéd Myles Lewis-Skelly is rengeteget fejlődött.

A sajtóban felmerült téli erősítésként az 50-55 millió euróért elvihető Ronald Araújo, a párizsi Li Kang In, Randal Kolo Muani páros, a Stuttgartban kivirágzó támadó középpályás, Enzo Millot és a müncheni Leroy Sané, a 18 éves amszterdami középső és bal oldali védő, Jorrel Hato; és ha már Sterling nem vált be, talán Christopher Nkunku igen, írja a TEAMtalk. Millot igazi „arsenalos” célpont, de a River zseniígérete, Franco Mastantuono is az. Nagy kérdés, mire gondoltak a drukkerek, amikor látták az állítólagos kiszemeltek között Dusan Vlahovicsot (mások szerint 55 millióért az olaszok maguk ajánlották fel őt), Benjamin Sesko „potenciálisabb” célpont, de őt 70 millióért adja csak a Lipcse.

A PL legdrágább 11-e (Forrás: Transfermarkt)



Kevesebben ismerik, de az Eintracht Frankfurt legújabb kincse az az Omar Marmus, aki ebben az idényben 25 mérkőzésén lőtt 19 gólt, és adott 12 gólpasszt – éppen ezért van sok kérője, lásd még Nico Williams ügyét, és éppen ezért nem lesz az Arsenalé, erről később.

Li Kang Int kölcsön is adná a PSG, 40 millió körüli vételi opcióval, a párizsiak Kolo Muanit maguk ajánlották fel, kötelező vételi opciós kölcsönnel (az Arsenal már csak külföldről vehet kölcsön ebben az idényben). Mikel Arteta angol szakértők szerint mindenképpen venne egy klasszikus 9-est, és ezt még Gabriel Jesus sérülése előtt írták – a jólértesült szakíró, Sami Mokbel szerint a volt sportigazgató Eduval éppen Alexander Isak miatt veszett össze. Isakért rekordösszeget kellene fizetni most is, mindennel együtt 200 millió eurót, ez most nem fér bele a költségvetésbe – a bevételek 700 millió fölött lesznek ebben az idényben is a klubnál, a Bajnokok Ligájának köszönhetően, az előző gazdasági évet nyereséggel zárták, de a pénzügyi Fair Play szabályai miatt nem költekezhetnek felelőtlenül.

A Sky Italia szerint Marcus Rashford lehet a téli befutó, az Arsenal már felvette a kapcsolatot a Manchester Uniteddel…

Ha Arsenal, akkor sérülés: Riccardo Calafiori, Ben White, Jurrien Timber, Nwaneri és Tomijaszu Takehiro is kidőlt a sorból, Bukayo Saka pedig csak tavasszal térhet vissza, és a cikk írása közben derült ki, hogy Gabriel Jesus az egész idényre lesérült. A The Guardian szerint Edu utóda Tomás Rosicky lehet, és emlegeti a lap Saka-utódként Bryan Mbeumót, de őt sem lehet mindenestől 60 millió euró alatt megszerezni; Jude öccse, Jobe Bellingham is feleennyibe kerül, pedig őt csak a másodosztályú Sunderlandtől kell elhozni. A West Ham és a Fulham már felvette a kapcsolatot a Brightonnal Evan Ferguson miatt, ugyanakkor sokat elmond a mai futballról, hogy az előző két PL-idényben a csatár 6-6 gólt szerzett, most 14 mérkőzésen 1-et, 0 gólpasszal, és simán elkérhetnek érte 40 millió eurót…

A Botafogo 23 éves csatára, a négyszeres válogatott Igor Jesus feleennyibe kerül csak. Szemmel tartja a klub állítólag Matheus Cunhát is, de vele hosszabbítana a Wolverhampton, mert már lassan tényleg annyit ér, mint amennyiért vették. Gabriel Jesus sérülése után felmerült a brit sajtóban Jhon Durán (Aston Villa, az Express szerint egy ötvenmilliós ajánlatot tett már érte az Arsenal) és Ademola Lookman neve is. Arteta szerint Jesus sérülése semmit sem változtatott meg az erősítési terveikben, magyarán mindenképpen vettek volna egy klasszikus 9-est.

Ugyanakkor Kieran Tierney közel áll ahhoz, hogy visszatérjen a Celtichez, Jorginhót felajánlották a Palmeirasnak, Jakub Kiwiorért a Marseille, a Napoli, a Sevilla és a Villarreal fut versenyt, a húszmillióért vihető Olekszandr Zincsenko pedig az Interben vagy a Dortmundban folytathatja.

Arteta a BBC-nek adott interjújában kijelentette, hogy csakis olyan játékosokat vesznek, aki azonnali erősítés, olyat, aki a sérültek helyett képesek változást hozni egy-egy mérkőzésbe.

A MANCHESTER CITYNÉL gond hátán gond: zajlik a nagy pénzügyi vizsgálat, ennek kimenetele erősen kérdéses (tavaszra születik meg a döntés, de utána jöhetnek a fellebbezések), a nyáron „csak” Savinhóval és Ilkay Gündogannal erősödtek, és ha nem Josep Guardiola lenne az edző, talán már inogna alatta a kispad… 2021 óta folyamatosan szűkül a keret, azóta bő 100 millió eurót költöttek nettóban átigazolásokra (az aláírási és ügynöki díjak nélkül), miközben az U21-es csapatból 141 millióért adtak el játékosokat, és a 2022–2023-as 96 millió eurós haszon után az előző idényt 88 milliós eurós tiszta nyereséggel zárták. Az összbevételek 60 százalékát költik bérekre, de ez teljesen átlagos aránynak számít.

Meggyűlt a csapat baja a sérülésekkel is, de Ederson, Rúben Dias és Oscar Bobb is visszatér hamarosan, Rodri az idény hajrájában talán játszhat, John Stones ügyében nem tudnak még biztosat mondani az orvosok.

Ami nem kérdéses, az az, hogy Kyle Walker megkapta az útilaput, szaúdi (Al-Naszr, Al-Ittihad, Al-Ahli) és amerikai csapatok mellett vinné a Milan és az Inter is, a középpályás James McAtee-t a VfB Stuttgart, a Leverkusen, a Mainz, a Leipzig, a Dortmund, a VfB Stuttgart és a Lens kiszúrta magának (a VfB éppen Millot-t pótolná vele). A The Athletic arról írt, hogy Kevin De Bruyne a fő célpont a San Diegónál, hamarosan befut a hivatalos ajánlat is, Jack Grealish kölcsönben a Tottenhamben köthet ki, Gündogan iránt pedig Törökországból érdeklődnek.

Abdukodir Khusanov érkezése biztosra vehető, a Lens elfogadta az angol csapat bónuszok nélküli 40 millió eurós ajánlatát, a játékos négy és fél évre fog aláírni, plusz egyéves opcióval, már Angliában intézik a papírmunkát. Az üzbég bekk még csak 20 éves, 2023 nyarán a francia csapat 100 ezer euróért vette a minszki Energetiktől, egyébként a Bunyodkor neveltje. Az ősszel futott be a Ligue 1-ben, játékjogának értéke 12 millió euró.

A Palmeiras 18 éves hátvédje, Vitor Reis is a Cityé, olcsóbb volt, mint a másik kiszemelt, Adam Wharton (Crystal Palace) – Fabrizio Romano szerint a vételár 35 millió plusz továbbadási százalék.

A Frankfurt 80 millió eurót kér (70 millió+bónusz) Omar Marmusért, a City és a támadó már megegyezett egymással a hírek szerint, a hivatalos ajánlat is befutott a német klubhoz.

A középpályára Douglas Luiz érkezhet, a Juventus máris megbánta a középpályás megvételét, nem is kölcsönbe adná, hanem végleg. A brazil egyébként 2017 és 2019 között a City játékosa volt, de az első csapatban soha nem lépett pályára – a nyáron az olaszok közel 60 millió eurót fizettek érte (az Aston Villának).

A City-csoporton belülről érkezik a 17 éves balhátvéd, Christian McFarlane (jamaikai származású, volt amerikai, most angol U-válogatott), a Frankfurttól elhoznák a húszéves svéd középső középpályást, Hugo Larssont is, akit a fél PL szemmel tart. Claudio Echeverri istenáldotta tehetség, most költözött Manchesterbe Argentínából, tavaly ilyenkor vették 18.5 millióért, de az aprócska karmesternek sokat kell még erősödnie.

„Azért nem vagyunk jók most, mert szűk a keretünk. A játékosok hatvan százaléka volt már sérült ebben az idényben, négyen-öten soha nem edzettek egy héten legalább kétszer. Ez volt a problémánk. Megpróbálunk igazolni néhány játékos” – Guardiola nem kertelt.

Rómából aligha igazol most, ugyanis a Lazio elnöke, Claudio Lolito kijelentette, hogy Nicolo Rovella semmi pénzért nem eladó (magyarán ennyiért és most nem) – talán több sikerrel jár az Örök Városban az Arsenal, ugyanis az „ágyúsok” a La Repubblica szerint „kimentenék” az AS Romától a csapatkapitányt, Lorenzo Pellegrinit, akinek sokak szerint jót tenne a váltás.

A PREMIER LEAGUE ÁTIGAZOLÁSAI

2025 TELE

ARSENAL

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Marquinhos (Fluminense)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Marquinhos (Cruzeiro)

ASTON VILLA

ÉRKEZETT: Donyell Malen (Dortmund, 25 000 000 euró)

Kölcsönből vissza: Lewis Dobbin (West Bromwich), Louie Barry (Stockport)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Lewis Dobbin (Norwich City)

BOURNEMOUTH

ÉRKEZETT: Julio Soler (Lanús, 8 000 000), Matai Akinmboni (D.C. United, 1 500 000)

Kölcsönből vissza: Daniel Jebbison (Watford)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Philip Billing (Napoli), Max Aarons (Valencia)

BRENTFORD

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Ellery Balcombe (St. Mirren)

TÁVOZOTT:

BRIGHTON AND HOVE ALBION

ÉRKEZETT: Diego Gómez (Inter Miami, 13 000 000)

TÁVOZOTT:

CHELSEA

ÉRKEZETT: Josh Acheampong (Chelsea U21)

Kölcsönből vissza: Aarón Anselmino (Boca Juniors)

TÁVOZOTT:

CRYSTAL PALACE

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Luke Plange (HJK Helsinki), Malcolm Ebiowei (Oxford United)

TÁVOZOTT:

EVERTON

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

FULHAM

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

IPSWICH TOWN

ÉRKEZETT:

Kölcsönbe: Ben Godfrey (Atalanta)

TÁVOZOTT:

LEICESTER CITY

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

LIVERPOOL FC

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Calvin Ramsay (Wigan), Marcelo Pitaluga (Livingston)

TÁVOZOTT: Marcelo Pitaluga (Fluminense, ingyen)

Kölcsönbe: Calvin Ramsay (Kilmarnock)

MANCHESTER CITY

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Claudio Echeverri (River Plate), Issa Kaboré (Benfica)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Issa Kaboré (Werder Bremen)

MANCHESTER UNITED

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

NEWCASTLE UNITED

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Jamal Lewis (Sao Paulo)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Isaac Hayden (Portsmouth)

NOTTINGHAM FOREST

ÉRKEZETT: Wayne Hennessey (egyesület nélküli)

Kölcsönből vissza: Lewis O'Brien (Los Angeles FC)

TÁVOZOTT:

SOUTHAMPTON

ÉRKEZETT: Joachim Kayi Sanda (Valenciennes, 5 000 000), Takaoka Rento (Nisszho Gakuen, i.), Welington (Sao Paulo, i.)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Ronnie Edwards (Queens Park)

TOTTENHAM HOTSPUR

ÉRKEZETT: Antonín Kinsky (Slavia Praha, 16 500 000), Jang Min Hjok (Kangvon, 4 000 000)

TÁVOZOTT:

WEST HAM UNITED

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

WOLVERHAMPTON WANDERERS

ÉRKEZETT: Emmanuel Agbadou (Reims, 20 000 000)

Kölcsönből vissza: Nathan Fraser (Zulte Waregem), Tawanda Chirewa (Derby County)

TÁVOZOTT: