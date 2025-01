Londoni belháború a transzferpiacon Nico Williamsért – sajtóhír

Az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Arsenal és Chelsea is szeretné megszerezni az Athletic Bilbao spanyol válogatott szélsőjét, Nico Williamset – írja a The Athleticre hivatkozva az AS.

Az „ágyúsokat” irányító Mikel Arteta minél hamarabb szeretné csapata soraiban tudni a 22 éves játékost, míg a „kékek” bal szélen bevethető játékosai közül Mihajlo Mudrik és Joao Félix sem tud megfelelő alternatívát képezni Jadon Sanchónak, így Enzo Maresca vezetőedző és stábja az előző évbe Európa-bajnokságot nyerő játékosban látja a megoldást. Ezzel együtt Williams megszerzése nem lesz könnyű, mivel az Athletic csak a 60 millió eurós kivásárlási ár fejében válna meg sztárjától – másrészt magát a szélsőt is meg kellene győzni a váltásról. Mint ismert, 2024 nyarán a Barcelona hajlandó lett volna kifizetni a Williams játékjogáért kért összeget, de a ghánai származású játékos a Bilbaóban maradás mellett döntött – írja spanyol sportlap. 1. Atlético Madrid 18 12 5 1 33–12 +21 41 2. Real Madrid 18 12 4 2 41–18 +23 40 3. Barcelona 19 12 2 5 51–22 +29 38 4. Athletic Bilbao 19 10 6 3 29–17 +12 36 5. Villarreal 18 8 6 4 34–30 +4 30 6. Mallorca 19 9 3 7 19–21 –2 30 7. Real Sociedad 18 7 4 7 16–13 +3 25 8. Girona 18 7 4 7 26–25 +1 25 9. Betis 18 6 7 5 21–22 –1 25 10. Osasuna 18 6 7 5 23–27 –4 25 11. Celta Vigo 18 7 3 8 27–28 –1 24 12. Rayo Vallecano 18 5 7 6 20–21 –1 22 13. Las Palmas 18 6 4 8 23–27 –4 22 14. Sevilla 18 6 4 8 20–27 –7 22 15. Leganés 18 4 6 8 17–28 –11 18 16. Alavés 18 4 5 9 21–30 –9 17 17. Getafe 18 3 7 8 11–15 –4 16 18. Espanyol 18 4 3 11 16–30 –14 15 19. Valencia 17 2 6 9 16–26 –10 12 20. Valladolid 18 3 3 12 12–37 –25 12 az állás