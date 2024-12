Varjak, vissza a fára! – Bodnár Zalán jegyzete

NEM KÍVÁNOM A PLAGIZÁLÁS vádját a fejemre vonni, rögtön meg is nevezem a cím forrását: a legendás újságíró, korábbi MTI-vezérigazgató, az év elején elhunyt Belénessy Csaba posztolta ezt mindig a Facebookra a magyar sportsikerek után: „Varjak, vissza a fára!”

A károgók most megint mélyen hallgathatnak: Szoboszlai Dominik nemhogy játszott a Manchester City elleni vasárnapi Premier League-szuperrangadón, hanem az egész meccsen fantasztikusan futballozott. Nem akarom most különösebben taglalni azt a témát, vajon mi készteti sok honfitársunkat arra, hogy egy magyar játékos ellen szurkoljon, és azt kívánja, ne játsszon, sérüljön meg vagy hagyja ki a ziccert – fejtsék meg ezt a pszichológusok, ha van rá elég idejük! Inkább csak felhívnám a figyelmet néhány osztályzatra, amellyel a brit szaksajtóban vagy a szurkolói portálokon értékelték (10-ig terjedő skálán) a magyar válogatott csapatkapitányának az angol címvédő elleni teljesítményét, ezek a számok önmagukban is kínzó fájdalmat okozhatnak a Corvidae családba tartozó, fekete tollú, nagy testű madaraknak: Express – 9; liverpool.com – 9; Liverpool Echo – 9; This Is Anfield – 9; Telegraph – 8; goal.com – 8; Give Me Sport – 8; 90min.com – 8; Sportsdunia – 8.

És néhány mondat a szöveges értékelésekből: „Kulcsszerepe volt a pálya közepén fizikumával, erejével. Ő uralta a játékot, alakította át a védekezést támadásokká, majd vezette csapatát a támadóharmadba” (Express). „Ő formálta a stílust, diktálta a meccs tempóját, vezette a letámadást, csípte el a City passzait. Gyorsan és pontosan passzolt, néhányszor még kapura is lőtt. A második félidőben nehezebb helyzetben volt, de még akkor is ő futotta a legtöbbet” (Liverpool Echo).

Ennyit arról, hogy Szoboszlainak nincs helye a Liverpoolban, ahogyan ezt kéjesen hirdették sokan, miután csak a 83. percben állt be a Real Madrid vagy nem volt kezdő az Aston Villa ellen. Mintha az idényben kinéző hetven meccs némelyikén nem pihenhetne ő is…

Az persze igaz, hogy nem októberben és novemberben kell lenni a legjobb formában, és a tavasszal még sok minden történhet, de az biztos, hogy jelenleg a Liverpool a világ legjobb formában lévő csapata, az angol bajnokságot az Arsenal és a Chelsea előtt immár kilenc-kilenc, a Manchester City előtt 11 ponttal vezeti, miközben az élen áll a Bajnokok Ligája tabelláján is – egy magyar játékos igencsak jelentős szerepvállalásával.

A varjak védelmében: ezt a tényt nekünk bizony még mindig szokni kell!

