Amorim: A Sportingnál az elején volt ez még rosszabb is

Rúben Amorim edzői karrierje során másodszor tapasztalhatta meg, hogy egymás után kétszer is vereséget szenvedett csapata az első osztályban. A Manchester United a hétközi Arsenal elleni idegenbeli rangadó után szombat este hazai pályán a Nottingham Forest ellen szenvedett vereséget. „Kemény mérkőzés volt, amit nagyon rosszul kezdtünk. Hamar gólt kaptunk, onnan pedig nehéz volt felállni, de irányítottuk a játékot és sok helyzetünk volt” – kezdte az értékelést Rúben Amorim.

„Hiába sikerült egyenlíteni a szünet előtt, a második játékrészt két kapott góllal kezdtük. Ezt követően már nem volt sok helyzetünk a gólszerzésre. Kemény meccs volt, de folytatnunk kell a munkát, tudtuk, hogy hosszú út áll előttünk” – nyilatkozta Amorim. A portugál tréner sokakat meglepett, hogy honfitársát, a Manchester United második gólját szerző Bruno Fernandest lecserélte a 76. percben, erre is reagált Amorim: „Bruno túl fáradt volt, plusz azt akartam, hogy Mount területet nyisson a bal oldalon.”

Amorim így zárta a sajtótájékoztatót: „Továbbra is a teljesítményre kell koncentrálnunk és aztán jön az eredményesség is. A Sportingnál az elején volt ez még rosszabb is. A Sportingot csak Portugáliában ismerik, a Manchester Unitedet az egész világon, de számomra ugyanolyan érzés. Folytatni kell a munkát és egyszer meg fog fordulni a rossz sorozatunk. A játék minden elemében látom, hogy hol tudunk csapatként fejlődni.”

Nuno Espírito Santo, a Nottingham vezetőedzője azt emelte ki, hogy csapata a lehető legjobban nyitotta mindkét félidőt: „Nincs túl sok dolog, ami miatt ideges lehetnénk. A fiúk elképesztő teljesítményt nyújtottak emellett a szerencse is a mi oldalunkon állt. Mi szereztük meg a vezetést rögtön az első helyzetünkből, ettől kezdve könnyebb dolgunk volt és jól is játszottunk. Volt egy pillanat, amikor nem koncentráltunk eléggé, ez pedig ki is használta a United. Az első félidőhöz hasonlóan a másodikat is remekül kezdtük. A manchesteri térfélen szereztünk labdákat, ezeket pedig higgadtan, gólokkal büntettük. A csapat fejlődik, javul, vannak még dolgok, amikkel foglalkoznunk kell, de jó úton haladunk.”



A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Manchester United–Nottingham Forest 2–3 (Höjlund 18., Bruno Fernandes 61., ill. Milenkovics 2., Gibbs-White 47., Ch. Wood 54.)

Aston Villa–Southampton 1–0 (Durán 24.)

Brentford–Newcastle United 4–2 (Mbueno 8., Wissa 28., N. Collins 56., Schade 90., ill. Isak 11., Barnes 32.)

Crystal Palace–Manchester City 2–2 (Munoz 4., Lacroix 57., ill. Haaland 30., R. Lewis 68.)

Kiállítva: R. Lewis (84.)

Everton–Liverpool – elhalasztva

Vasárnap

15.00: Fulham–Arsenal (Tv: Match4)

15.00: Ipswich Town–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

15.00: Leicester City–Brighton & Hove Albion

17.30: Tottenham Hotspur–Chelsea (Tv: Spíler1)

Hétfő

21.00: West Ham United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)