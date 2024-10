Hétórás egyeztetés után sem döntött Ten Hagról a Manchester United

A klub vezetői kedden megbeszélést tartottak Londonban, az INEOS központjában, ahol a Sky Sports beszámolója szerint Erik ten Hag jövője mellett sok minden másról is szó esett, így például az Old Trafforddal kapcsolatos tervekről, illetve kereskedelmi és szponzorációs ügyletekről is.

A lap úgy tudja, hogy a délelőtt 9.30-kor kezdődő találkozón Sir Jim Ratcliffe (résztulajdonos), Sir Dave Brailsford, Dan Ashworth (sportigazgató), Omar Berrada (vezérigazgató), Jean-Claude Blanc, Joel Glazer (résztulajdonos) és Jason Wilcox (technikai igazgató) is részt vett, s egészen 16.45-ig senki nem távozott.

A Sky újságírója, Kaveh Solhekol úgy fogalmazott: „Ami Erik ten Hagot illeti, a semmi hír a jó hír” – utalva arra, hogy a megbeszélésen sok mindenről szó esett, de a menedzser jövője mellett az Old Trafforddal kapcsolatos tervek, a kereskedelmi és szponzorációs ügyletek is.

Solhekol megjegyezte: „Azt hiszem, az összeesküvés-elmélet-hívők azt kérdezhetik: Miért tartott ilyen sokáig a találkozó? De az az érzésem, hogy Ten Hagnak a semmi hír jó hír.”

„Természetesen, ha úgy döntenek, hogy Ten Hagot le kell váltani, akkor nem a média lesz az első, amelynek elmondják. Ez a megfelelő módon történne. Semmilyen jelet nem kapok arra vonatkozóan, hogy ma ilyen döntés született” – fogalmazott Solhekol.

Több angol lap is megjegyezte, hogy a hasonló ülésekről nem szokott beszámolni a klub, de ha változás állt volna be Ten Hag jövőjével kapcsolatban, a közleményt adtak volna ki, de ez nem történt meg, azaz jelen állás szerint a holland szakember folytatja a munkát a „vörös ördögöknél”.

A The Guardian megemlítette, hogy a klub munkatársai nem utaltak rá, hogy változott volna Ten Hag helyzete, de a lap kitért rá, hogy a Sir Jim Ratcliffe által irányított, Dan Ashworth által vezetett futballrészleg a következő napokban dönthet a holland szakember eltávolításáról.