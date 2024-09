A liverpoolecho.co.uk címében azt írta: „Szoboszlai kiemelkedő számai mutatják, Arne Slot csodát tesz Liverpoolban” című cikkében kiemelte, hogy az Európa-bajnokság után – amelyen a magyar válogatott nem jutott tovább csoportjából – Szoboszlai Dominik felfrissült, s Arne Slot irányításával kissé új pozíciót kapott, ugyanis a holland szakember 10-esként számol a magyarrral.

Hangsúlyozták, hogy Szoboszlai egyike annak a négy játékosnak – Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister és Alisson Becker mellett –, akik a „vörösök” mindhárom bajnokiját végigjátszotta, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig az Ipswich elleni nyitómeccsen kulcsfontosságú passzal teremtett helyzetet a gólt szerző Mohamed Szalahnak (hivatalosan nem volt gólpassz, mert egy védő beleért az átadásba), majd a hétvégi, Manchester United elleni rangadón Szoboszlai már megszerezte első asszisztját szintén az egyiptomi találatának is köszönhetően, illetve hozzájárult a „vörösök” első manchesteri góljához is azzal, hogy jól ismerte fel, hogy nem avatkozott játékba Luis Díaz fejese előtt.

A Liverpool Echo kiemelte, hogy Szoboszlai Dominik tette meg a legnagyobb távolságot az MU elleni rangadón, hiszen 11.7 kilométert teljesített, az idényben pedig már 33.9 kilométernél jár, ami messze a legtöbb a Liverpool-játékosok között.

Szoboszlai alakította ki a legtöbb (12) helyzetet akcióból, és csak Mohamed Szalahnak van több labdaérintése a támadóharmadban, mint a magyarnak, aki csapata egyik legpontosabb játékosa, eddig 92 százalékos hatékonysággal passzolt – a belső védőkön kívül ez a legjobb teljesítmény.

Szoboszlai eddigi produkciójával a Sky Sports is foglalkozott, megmutatták például a hőtérképét a Brentford és a Manchester United elleni bajnokikról, illetve utóbbi mérkőzésről néhány statisztikát is hoztak, hiszen a magyar középpályásnak volt a legtöbb sprintje, megszerzett labdája és kialakított helyzete is.

A liverpooli lap arról is írt, hogy a Liverpool vezetősége a hírek szerint felvette a kapcsolatot Mohamed Szalahhal szerződéshosszabbítása kapcsán, ugyanis az egyiptomi támadó a Manchester United elleni mérkőzés után is elmondta, hogy ez lesz az utolsó idénye a csapatnál, ám alighanem ezzel próbált nyomást gyakorolni a vezetőségre.