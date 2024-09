Fordítás a végjátékban: a tűzzel játszott a Tottenham, de továbbjutott a Ligakupában

Coventry–Tottenham 1–2

A szerencsés sorsolásnak is köszönhetően a Coventry az elődöntőig jutott az FA-kupa legutóbbi kiírásában – és ott csupán tizenegyesekkel kapott ki a Manchester Unitedtől –, és most alighanem a Ligakupában is hasonló előmenetelben reménykedett. Sokáig minden rendben volt: a Bristol City és az Oxford United búcsúztatása után szerdán Brandon Thomas-Asante második félidő közepi góljával a 88. percig megérdemelten vezettek az égszínkékek, akkor azonban beléjük mart az élet. Két csereember pillanatok alatt fordított: előbb a 20 éves Djed Spence egyenlített karrierje eddigi alighanem legfontosabb góljával, majd Brennan Johnson fejezett be pontos lövéssel egy gyors akciót a 92. percben, lélegzethez juttatva az esetleges korai kieséssel nagyon kellemetlen helyzetbe kerülő Ange Postecoglou menedzsert (1–2).

Brighton–Wolverhampton 3–2

A legutóbbi kiírásban a 3. forduló mindkét csapat számára a végállomást jelentette, most ez nem fordulhatott elő – és a papírformának megfelelően a hazai pályán játszó, a bajnokságot is jobban kezdő Brighton ment tovább, ha nem is könnyen. A 14. percben Carlos Baleba ízelítőt adott a hatékony letámadásból: nemcsak labdát szerzett a Wolves térfelének közepén, hanem nagyszerű alsó sarkos lövéssel meg is szerezte a vezetést. Simon Adingra szintén lapos bombával növelte az előnyt, Goncalo Guedes a szünet előtt közeli lövéssel visszahozta a reményt a vendégeknek. A meccs mozgalmas végjátékában a hazaiak török csereembere, Ferdi Kadioglu közelről bekotort egy kipattanót, aztán egy hatalmas kapushiba után Tommy Doyle nagy bombával gondoskodott arról, hogy legyen miért izgulni az utolsó sípszóig (3–2).

ANGOL LIGAKUPA

3. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Szerdai mérkőzések

A keddi eredmények

Stoke City (II.)–Fleetwood Town (IV.) 1–1 – 11-esekkel 3–2

Blackpool (III.)–Sheffield Wednesday (II.) 0–1

Brentford–Leyton Orient (III.) 3–1

Kiállítva: Simpson (Leyton Orient, 69.)

Everton–Southampton 1–1 – 11-esekkel 6–7

Preston (II.)–Fulham 1–1 – 11-esekkel 16–15

QPR (II.)–Crystal Palace 1–2

Manchester United–Barnsley (III.) 7–0

A további hét mérkőzést jövő kedden és szerdán játsszák le.