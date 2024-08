Szerdai sportműsor: Kerkezék pályán a Ligakupában, folytatódik a Vuelta és a US Open

Szerdán futballból nem lesz hiány, hiszen folytatódnak a Bajnokok Ligája és a Konferencialiga selejtezői is, valamint az angol Ligakupában is több meccset láthatunk, köztük a Kerkez Milossal felálló Bournemouth-t is. Halad tovább még a Vuelta és a New York-i US Open tenisztorna is.

AUGUSZTUS 28., SZERDA FUTBALLPROGRAM BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

18.45: Qarabag (azeri)–Dinamo Zagreb (horvát) (Tv: Sport1)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Lille (francia)

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Midtjylland (dán) (Tv: Sport1) KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

18.00: Gent (belga)–Partizan Beograd (szerb)

18.00: Istanbul Basaksehir (török)–St. Patricks (ír) NB III

5. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

17.00: Debreceni VSC II–Eger SE

17.30: FC Hatvan–Facultas Tiszafüredi VSE

17.30: Karcagi SE–Diósgyőri VTK II F4R

17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Sényő FC Selyem-Ber

17.30: Füzesabony SC Erőss Út–Mátészalkai MTK

17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Nyíregyháza Spartacus II

17.30: Salgótarjáni BTC–Kisvárda Master Good II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

17.30: III. Ker. TVE–ETO Akadémia

17.30: Kelen SC–Credobus Mosonmagyaróvár

17.30: Balatonfüredi FC–Puskás Akadémia FC II

17.30: Komárom VSE–Bicskei TC

17.30: Gyirmót FC Győr II–Dorogi FC

17.30: Budaörs–Szombathelyi MÁV Haladás VSE

17.30: Újpest FC II–VSC 2015 Veszprém

18.30: FC Sopron–Érdi VSE

DÉLKELETI CSOPORT

17.30: ESMTK–Pénzügyőr SE

17.30: Martfűi LSE–Kecskeméti TE 1911 II

17.30: Budapest Honvéd FC II–Tiszaföldvár SE

17.30: Gyulai Termál FC–Monor SE

17.30: BKV Előre–Meton FC-Dabas SE

17.30: Szegedi VSE-G-Falc Kft.–Tiszakécskei LC

17.30: Szolnoki MÁV FC–Hódmezővásárhelyi FC

17.30: Csepel SC–Vasas FC II

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.30: PTE-PEAC–MTK Budapest II

17.30: Majosi SE–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő

17.30: Dunaharaszti MTK–FC Dunaföldvár

17.30: Ferencvárosi TC II–FC Főnix

17.30: Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE

17.30: Szekszárdi UFC–FC Nagykanizsa

19.00: BFC Siófok–Bonyhád VLC ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

20.30: Wolverhampton Wanderers–Burnley (II.)

20.45: Cardiff City (II.)–Southampton

20.45: Colchester (IV.)–Brentford

20.45: West Ham United–Bournemouth

20.45: Wimbledon (IV.)–Ipswich Town

21.00: Nottingham Forest–Newcastle United (Tv: Match4) NÉMET KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

18.00: Carl Zeiss Jena (IV.)–Bayer Leverkusen (Tv: Sport1) SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

19.00: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)

19.00: Valladolid–Leganés (Tv: Spíler1)

21.30: Real Sociedad–Alavés (Tv: Spíler1)

21.30: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK KERÉKPÁR

12.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 11. szakasz: Padrón–Padrón, 166.5 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1132 (Tv: Sport 2) PARASPORT

20.00: paralimpia, Párizs – megnyitó TENISZ

US OPEN, NEW YORK

férfi és női egyes (Tv: Eurosport1, Eurosport2) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Nemzetközi Barca-torna Budapesten, vendég: Kovács Barnabás és Balogh Barna

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kreisz Bálint jelentkezik a párizsi paralimpiáról

9.00: Náray Erika a vonalban Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt

14.00: Asszó, vívómagazin

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István. Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: Vízilabda, vendég: Kemény Dénes háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendég: Deák Zsigmond, Gyévai Sz. Csilla, Olasz Gergő

17.00: Olimpiai selejtező előtt a férfi jégkorong-válogatott

17.20: Nemzeti Sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Cseszregi Balázs. Szerkesztő: Bera Emese

18.00: Kézilabda, vendég: Golovin Vlagyimir, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya

19.00: Kézilabdás körkép: interjú Rosta Miklóssal, Pásztor Noémivel és Kajdon Blankával

20.00: Labdarúgó-kupacsapataink a visszavágókra készülnek

21.00: Kezdődik a paralimpia – Kreisz Bálint bejelentkezése Párizsból

22. 30: Sportkrónika