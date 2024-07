Szoboszlai Dominik: Arne Slottal egy kicsit más a csapat játékstílusa

„Mindig lehet jobb. Tavaly a harmadik helyen végeztünk a bajnokságban, és megnyertük a Carabao-kupát – kezdte a klubhonlapnak adott interjúját Szoboszlai Dominik, aki külön is kiemelte a Bajnokok Ligája jelentőségét, és azt, hogy a legrangosabb európai kupasorozatba való visszatérés mennyire fontos a szurkolóknak. – Idén újra visszatérünk a Bajnokok Ligájába, ahová egyébként tartozunk. Itt is szeretnénk megmutatni, mire vagyunk képesek, valamint ismét megcélozzuk a Premier League-et.”

A magyar középpályás szavai szerint továbbra is remekül érzi magát a Liverpoolnál: „Nagyon jól érzem magam, már készülök az új idényre. Nagy meccsek várnak ránk, egy remek idény, új kihívásokkal.”

Szoboszlait a csapat új menedzseréről, a holland Arne Slotról is kérdezték: „Egy kicsit más a játékstílus, ahogy játszunk a labdával és a labda nélkül is. A szakmai stábból mindenki kiveszi a részét a munkából, mi most kezdjük el megismerni őket. Azt hiszem, mindenki elégedett vele, és csak előre tekintünk.”

A Liverpool 8-asa elismerte, hogy Slottal nagyon magas intenzitásúak az edzések, de mint fogalmazott, erre szüksége is van a csapatnak: „Az idényben is intenzívnek kell majd lennünk” – jelezte.

Mint arról portálunkon is írtunk, a Liverpool már elutazott az Egyesült Államokba, ahol három felkészülési mérkőzést is játszik. Az elsőt szombaton Pittsburghben, a Betis ellen. Szoboszlai örömmel tapasztalta az amerikai körülményeket: „Szép az idő. Egy kicsit jobb, mint Liverpoolban... Az edzések kemények, de ezért is vagyunk itt.”

A LIVERPOOL NYÁRI PROGRAMJA

Július 27., szombat

1.30, Pittsburgh: Liverpool (angol)–Real Betis (spanyol)

Augusztus 1., csütörtök

1.30, Philadelphia: Liverpool (angol)–Arsenal (angol)

Augusztus 4., vasárnap

1.45, Columbia: Manchester United (angol)–Liverpool (angol)

Augusztus 11., vasárnap

13.30, Liverpool: Liverpool (angol)–Sevilla (spanyol)