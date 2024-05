Csak a szépítés jött össze a Citynek, az MU nyerte az FA-kupát!

ANGOL FA-KUPA

DÖNTŐ

MANCHESTER CITY–MANCHESTER UNITED 1–2 (0–2)

London, Wembley Stadion, 84 814 néző. Vezette: Madley

MAN. CITY: Ortega – Walker, Stones, Aké (Akanji, a szünetben), Gvardiol – Rodri, Kovacic (Doku, a szünetben) – B. Silva, De Bruyne (J. Álvarez, 57.), Foden – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola

MU: A. Onana – Wan-Bissaka, Varane, L. Martínez (Evans, 73.), Dalot – Mainoo, Amrabat – Garnacho (Lindelöf, 90+3.), Rashford (Höjlund, 73.) – McTominay (Mount, 90+3.), B. Fernandes. Menedzser: Erik ten Hag

Gólszerző: Doku (87.), ill. Garnacho (30.), Mainoo (39.)

Feltámadás, már a finálé előtt! A Manchester Unitedet példátlan sérüléshullám sújtotta a 2023–2024-es idényben, ám az FA-kupa döntőjére felépült a csapat nagy része, mindössze a két balhátvéd, Luke Shaw és Tyrell Malacia, illetve Harry Maguire hiányzott a meccskeretből. Az idény végén biztosan távozó Raphael Varane a Premier League utolsó fordulója előtt nyolc meccset hagyott ki, Lisandro Martínez mindössze 14. mérkőzésére készült az idényben, míg az elmúlt évben halványan teljesítő „fazonszabászok”, Marcus Rashford és Bruno Fernandes is sérülés után tértek vissza, az utolsó két PL-összecsapást a döntőre való hangolódásra használták fel.

Volt is mire készülni, hiszen 2023-hoz hasonlóan az idén is gyakorlatilag verhetetlen Manchester City volt az ellenfél a Wembleyben. Josep Guardiola a találkozó előtt a BBC-nek adott interjújában hangsúlyozta, hogy labdabirtoklásra alkalmas kezdőcsapatot állított össze, s így is volt, a Manchester United nem sokszor találkozott a labdával tíz perc elteltével. Az első veszélyes lehetőség így is Alejandro Garnacho előtt adódott, ám az Ederson szemsérülése miatt a kapuban álló Stefan Ortega megfogta a labdát. A német kapus aztán a szívbajt hozta a City-szurkolókra, amikor a szorult helyzetben lévő Mateo Kovacicot játszotta meg a tizenhatoson belül, utóbbi egy pillanatra el is veszítette a labdát a kapu előtt, ám az utolsó pillanatban elpiszkálta a labdát Bruno Fernandes elől. Kitűnően tartotta magát az MU a világoskékek nyomasztó labdabirtoklási fölénye ellenére, és Josko Gvardiol elképesztő hibájának köszönhetően meg is szerezte a vezetést. A horvát védő egy felívelés után Alejandro Garnachóval vívott párharcot, az érkező Ortega felett átfejelte a labdát, így a 19 éves szélsőnek csak az üres kapuba kellett passzolnia.

A 38. percben Marcus Rashford lesgólt lőtt, ám nem sokáig szomorkodhatott, a 39. percben ugyanis Kobbie Mainoo gyönyörű kontratámadás végén megduplázta az előnyt. Garnacho és Mainoo az első két tinédzser Cristiano Ronaldo óta, aki gólt szerzett FA-kupa-döntőben. A portugál legenda 2004-ben a Millwall elleni 3–0 alkalmával talált be 19 évesen.

A United szinte minden kontratámadása gólveszélyt rejtett az első félidőben, míg a City szenvedett az ellenfél kapuja előtt, távoli lövésekig, kósza beadásokig jutott. A szünet után Josep Guardiola Jérémy Doku és Manuel Akanji pályára küldésével igyekezett felrázni a bajnokot, s el is kezdett éledezni a Manchester City, ötpercenként jöttek a nagy gólhelyzetek: az 55. percben Erling Haaland a lécet találta a tizenegyespont környékéről leadott lövése után, a 60. percben Kyle Walker bal sarokba tartó próbálkozását ütötte ki André Onana, majd a 65. percben a Kevin De Bruyne helyére érkező Julián Álvarez vezethette rá Onanára a labdát, de a jobb sarok mellé gurított. A második félidőre a City fölénye a kapu előtt is megmutatkozott, ám a városi rivális hősiesen, s persze taktikailag makulátlanul védekezett.

A 87. percben Jérémy Doku izgalmassá tette a finálét, átlövése után Onana nem hazudtolta meg 2023–2024-ben mutatott formáját, bevédte a jobb alsó sarokba tartó, nem túl erős labdát, a City azonban már nem tudott egyenlíteni. Nagy kérdés, hogy Erik ten Hagot utoljára láthattuk-e a Manchester United kispadján, ám az biztos, hogy a szörnyű idényt legalább kupagyőzelemmel zárta csapatával. 1–2