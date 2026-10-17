NBA: LeBron Jamest telt ház várta első hazai meccsén Philadelphiában
LeBron Jamest telt ház, 19 746 néző várta Philadelphiában a Boston Celtics elleni, magyar idő szerint szombat hajnali mérkőzésen az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) előszezonjában.
A 24. NBA-szezonjára készülő, nyáron szerződtetett 41 éves szupersztár minden megmozdulását, így a védjegyévé vált, kezdés előtti krétaporfeldobását is hatalmas üdvrivalgás fogadta az első hazai mérkőzésén. A legnagyobb ovációt azonban nem ez, hanem zsákolása váltotta ki: James a jóbarátja, Tyrese Maxey passzát „húzta be” két kézzel a gyűrűbe.
A négyszeres bajnok James végül nyolc-nyolc ponttal és lepattanóval, valamint hét assziszttal zárt a hosszabbítás után 125–120-ra elveszített összecsapáson. A bostoniak legjobb dobója a 21 pontos Hugo González volt.
Az NBA alapszakasza kedden kezdődik, a 76ers szerda hajnali egykor a címvédő New York Knicks vendége lesz.
(MTI)
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