NBA: LeBron Jamest telt ház várta első hazai meccsén Philadelphiában

A 24. NBA-szezonjára készülő, nyáron szerződtetett 41 éves szupersztár minden megmozdulását, így a védjegyévé vált, kezdés előtti krétaporfeldobását is hatalmas üdvrivalgás fogadta az első hazai mérkőzésén. A legnagyobb ovációt azonban nem ez, hanem zsákolása váltotta ki: James a jóbarátja, Tyrese Maxey passzát „húzta be” két kézzel a gyűrűbe.



A négyszeres bajnok James végül nyolc-nyolc ponttal és lepattanóval, valamint hét assziszttal zárt a hosszabbítás után 125–120-ra elveszített összecsapáson. A bostoniak legjobb dobója a 21 pontos Hugo González volt.



Az NBA alapszakasza kedden kezdődik, a 76ers szerda hajnali egykor a címvédő New York Knicks vendége lesz.



(MTI)





MAXEY TO LEBRON 💥 LeBron gets on the board with an alley-oop slam in his first preseason home game as a member of the @sixers! https://t.co/qWr4Qt3tJs — NBA (@NBA) October 16, 2026