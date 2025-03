Magyar tehetséget csábít egyetemi csapatához az NFL legsikeresebb edzője

Bill Belichick 2024-ben intett búcsút a profi ligának és távozott 24 év után a New England Patriotstól. A most 73 éves szakember egy év kihagyás után vállalt főedzői munkát és az egyetemi ligában (NCAA) szereplő North Carolina trénere lett, ahol a toborzás is a munkája részét képezi.

Bellichick felfigyelt egy magyar tehetségre is, a 2.08 méter magas Varga Botond a Győr Sharksnál még támadó- vagy védőfalemberként is játszott, ám jelenlegi középiskolai csapatában, a massachusettsi Tabor Academynél már guardként és tackle-ként számolnak vele.

A korábban a többek között a Wake Foresttől és a North Carolinától is ajánlatot kapó fiatal magyar nemrég személyesen is találkozott Bill Belichickkel, aki arról győzködte Varga Botondot, hogy a középiskola után válassza az ő egyetemét, a North Carolinát.