NBA: Fox Wembanyama csapattársa lett, LaVine-t a Kingsbe cserélték el

🚨BREAKING- FULL TRADE DETAILS



Kings:

- Zach LaVine

- Sidy Cissoko

- Three 1st-Round Picks

- Three 2nd-Round Picks



Spurs:

- De'Aaron Fox

- Jordan McLaughlin



Bulls:

- Tre Jones

- Zach Collins

- Kevin Huerter

- 2025 Pick



THIS LEAGUE. 🍿🍿🍿



(via @ShamsCharania) pic.twitter.com/T9j1B9EF8K