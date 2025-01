NBA: McCollum 50 pontig jutott; a Cavaliers már 30 győztes meccsnél jár – videó

A Cleveland Cavaliers az első csapat lett a mostani idényben, amely már 30 győzelemnél jár (34 meccs után 30 győzelem és négy vereség a csapat mérlege).

A New Orleans Pelicans játékosa, C.J. McCollum 50 pontot tett fel a táblára a Washington Wizards ellen, míg a Denver Nuggetsban Nikola Jokics 41 pontig jutott. Utóbbi egy asszisztra volt a tripla duplától, mivel a meccsen 18 lepattanót is gyűjtött. Hozzá hasonló teljesítményt nyújtott az ellenfélnél, a San Antonio Spursnél Victor Wembanyama, aki szintén 18 lepattanóval zárt, viszont ő „csak” 35 pontot szorgoskodott össze (de végül az ő csapata gyűjtötte be a győzelmet).

C.J. MCOLLUM PARÁDÉJA

FÉRFI KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Detroit Pistons–Charlotte Hornets 98–94

Toronto Raptors–Orlando Magic 97–106

Oklahoma City Thunder–New York Knicks 117–107

New Orleans Pelicans–Washington Wizards 132–120

Houston Rockets–Boston Celtics 86–109

Dallas Mavericks–Cleveland Cavaliers 122–134

Denver Nuggets–San Antonio Spurs 110–113

Sacramento Kings–Memphis Grizzlies 138–133

Los Angeles Lakers–Atlanta Hawks 119–102