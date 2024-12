NHL: sorozatban negyedik meccsét is megnyerte a Capitals

Győzelmével a Washington sorozatban negyedik meccse veretlen, és a teljes ligát figyelembe véve a harmadik legjobb mérleggel rendelkezik (17–6–1) a Winnipeg Jets (18–6) és a Minnesota Wild (24–4–4) mögött.

A Florida Panthers és a Utah Hockey Club is hatot ütött és egyet sem kapott. Előbbi a Carolina Hurricanes, utóbbi a Vegas Golden Knights ellen diadalmaskodott.

FÉRFI JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

New York Rangers–Montreal Canadiens 4–3

Florida Panthers–Carolina Hurricanes 6–0

New Jersey Devils–Washington Capitals 5–6

St. Louis Blues–Philadelphia Flyers 2–3 – hosszabbítás után

Tampa Bay Lightning–Toronto Maple Leafs 3–5

Pittsburgh Penguins–Calgary Flames 6–2

Los Angeles Kings–Ottawa Senators 5–2

Seattle Kraken–San Jose Sharks 2–4

New York Islanders–Buffalo Sabres 3–0

Minnesota Wild–Nashville Preadators 3–2 – hosszabbítás után

Colorado Avalanche–Edmonton Oilers 1–4

Vegas Golden Knights–Utah Hockey Club 0–6

