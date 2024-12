NHL: Chicagóban bukott a második helyezett Washington Capitals

A nap meglepetését a tabella utolsó előtti helyén tanyázó Chicago Blackhawks szolgáltatta, amely odahaza legyőzte a második helyen álló Washington Capitalst. A vendégek az első harmadban kétgólos előnyre tett szert, de a harmadik játékrészben Ilja Mihejev emberhátrányban szépített. A gól hatására megtáltosodtak a hazaiak, s az összesen három gólpasszt kiosztó Teuvo Teräväinen vezérletével otthon tartották a három pontot.

Fordulatos mérkőzést játszott San Joséban az éllovas Winnipeg Jets. A kanadai együttes kézszer is megszerezte a vezetést, de a Sharks mindkét alkalommal egyenlíteni tudott, majd a harmadik harmad elején fordított is. Az emberelőnyeivel jól gazdálkotó Jetsnek viszont erre is volt válasza, így végül ők örülhettek a mérkőzés végén.

A nap legnagyobb arányú győzelmét a Montreal Canadiens aratta, miután 6–1-re páholta el a Buffalo Sabrest. A mérkőzés legjobbja Patrik Laine volt, a finn légiós három gólt rámolt be a Sabres kapujába.

NHL

ALAPSZAKASZ

Montreal Canadiens–Buffalo Sabres 6–1

Pittsburgh Penguins–Los Angeles Kings 3–2 – hosszabbítással

Tampa Bay Lightning–Columbus Blue Jackets 5–3

Carolina Hurricanes–New York Islanders 4–0

Nashville Predators–New York Rangers 2–0

St. Louis Blues–New Jersey Devils 1–4

Chicago Blackhawks–Washington Capitals 3–2

Calgary Flames–Boston Bruins 3–4 – hosszabbítással

Seattle Kraken–Ottawa Senators 0–3

San Jose Sharks–Winnipeg Jets 3–4