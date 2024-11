NHL: McDavid 1000. pontját szerezte, másodszor kapott ki a Winnipeg, rangadót nyert a New Jersey

A játéknap rangadóján a New Jersey Devils három nap leforgása alatt már másodszor győzte le a Florida Pantherst – ezúttal idegenben 6–2 lett a meccs vége, köszönhetően leginkább Jesper Brattnek, aki mesterhármast szerzett a találkozón.

A Winnipeg Jets meglepetésre 4–1-es vereséget szenvedett a Tampa Bay Lightning vendégeként – a Jetsnek ez csak a második veresége volt az alapszakaszban 15 győztes meccs mellett.

A Minnesota Wild odahaza nem adott esélyt a Montreal Canadiensnek, 3–0 lett a meccs vége. A minnesotaiak kapusa, Filip Gustavsson 19 védést is bemutatott, míg Kirill Kaprizov a gólja mellett egy gólpasszt jegyzett.

A Dallas Stars alaposan megszórta a Boston Bruinst: a 7–2-es hazai sikert hozó találkozón Jevgenyij Dadonov kétszer talált a Bruins kapujába.

Az Edmonton Oilers szoros meccsen, hosszabbítás után verte meg 3–2-re a Nashville Predatorst. A meccsen az edmontoniak 27 éves csapatkapitánya, Connor McDavid megszerezte 1000. pontját is a ligában.

NHL

ALAPSZAKASZ

Ottawa Senators–Philadelphia Flyers 4–5 – h. u.

Tampa Bay Lightning–Winnipeg Jets 4–1

Florida Panthers–New Jersey Devils 2–6

New York Rangers–San Jose Sharks 3–2

Buffalo Sabres–St. Louis Blues 4–3

Dallas Stars–Boston Bruins 7–2

Minnesota Wild–Montreal Canadiens 3–0

Edmonton Oilers–Nashville Predators 3–2 – h. u.

Vancouver Canucks–New York Islanders 2–5

Seattle Kraken–Chicago Blackhawks 3–1