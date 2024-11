MLS: duplázott a korábbi ferencvárosi, főcsoportdöntős a Galaxy és az Orlando is

Szombaton eldőlt, hogy keleten a New York Red Bulls, nyugaton a Seattle Sounders jut be a főcsoportdöntőbe, vasárnap pedig a két csapat ellenfelet is kapott.

Az Inter Miamit a továbbjutástól elütő Atlanta ezúttal gólképtelen maradt. A mérkőzésen Ramiro Enrique találata döntött, az Orlando így története során először vívhat főcsoportdöntőt, ellenfele a Red Bulls lesz.

Sokkal fölényesebb volt a Los Angeles Galaxy sikere, a csapat Gabriel Pec, a volt ferencvárosi Joseph Paintsil, valamint Dejan Joveljics duplájának köszönhetően 6–2-re verte meg a Minnesotát, pedig Pec még egy büntetőt is hibázott a mérkőzésen. A Galaxy a Soundersszel csap össze a nagydöntőért.

FÉRFI LABDARÚGÁS

MLS, FŐCSOPORTELŐDÖNTŐ

Kelet: Orlando City–Atlanta United 1–0

Nyugat: Los Angeles Galaxy–Minnesota United 6–2

